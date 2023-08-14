Евгений Клопотенко раскритиковал Светлану Лободу: "Она ненормальная"
Источник:РБК
Шеф-повар Евгений Клопотенко высказался о Светлане Лободе, которая до полномасштабного вторжения жила и работала в России. Он дал ей несколько советов, которые помогут певице реабилитироваться перед украинским обществом.
Евгений объяснил, что артистке нужно публично выйти, осудить и отречься от всего русского. По мнению повара, тогда украинцы ей простят.
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Евгений Клопотенко высказался о Лободе
Он отметил, что артистке нужно извиниться перед украинцами. Кроме этого, публично "послать" всех россиян.
Пусть Лобода выйдет и скажет, что Путин л*х и пошло все в ж*пу. Я украинка. Все русские песни, до свидания. Я была дурой, ничего не понимала, простите меня, что я была тупорылая. Теперь я хочу, чтобы вы приняли меня обратно, потому что я поняла, что такое Украина,
– отметил повар.
"Но она ненормальная, поэтому не может так сказать. И если она скажет публично, что против всех (россиян – 24 Канал) и всех пошлет — тогда все будет прекрасно", — добавил Клопотенко.
Интервью с Евгением Клопотенко: смотрите видео онлайн
Что другие украинские артисты думают о Лободе
- MELOVIN не уверен, что таким исполнителям, как Лобода, стоит доверять. По его мнению, их нужно забыть, ведь они могут "переобуться" и во второй раз.
- Фронтвумен группы ONUKA Ната Жижченко убеждена, что репутацию обнулить нельзя. И любые поступки или слова тоже нельзя стереть. Поэтому люди все равно будут помнить о тех или иных действиях артистов.
- Александр Пономарев руководствуется Библией и придерживается мнения "не суди, не судимым будешь". Он считает, что, таким как Ани Лорак и Таисия Повалий, которые выбрали Россию, стоило бы поступить хотя бы как Светлана Лобода "встала, поднялась и уехала".
- Коля Серга сказал, что Лободе нужно дать возможность выступить на передовой, чтобы она посмотрела в глаза и ответила на вопросы военных.