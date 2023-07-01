Не хочу стандартных вещей, – Евгений Клопотенко удивил заявлением о том, планирует ли семью

Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал о формате отношений, который для него наиболее приемлем. Он сказал, что в классической семье себя не видит.

Евгений Клопотенко, который не так давно впервые рассказал о своей девушке, отметил, что не хочет с кем-то встречаться просто "для галочки". Ему важно иметь личное пространство и строить жизнь и карьеру отдельно от любимой.

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Евгений Клопотенко об отношениях

По словам повара, оптимальный тип отношений для него – это свободные отношения. Когда вы занимаетесь любовью и сознательно понимаете перспективы вашего общего будущего.

Отношения меня тяготят. Это депрессивная вещь. Я не хочу отношения просто, чтобы они у меня были. Свободные отношения — прекрасно,

– рассказал кулинар.

Кулинар добавил: "В классической семье я себя не вижу. Мне нужен мой мир. Когда мы встречаемся, у нас есть дети, мы их воспитываем, но при этом мы не становимся как две половинки одного яблока, а мы как два яблока на одном дереве. Не хочу стандартных вещей".

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, ранее кулинар уже упоминал, что не планирует с одной девушкой провести всю жизнь и ему не хочется быть рядом с любимой весь день. К тому же для Евгения нормально, если в паре появляется кто-то третий.