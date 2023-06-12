Евгений Клопотенко впервые рассказал о своей любимой: кем работает избранница кулинара
Источник:"Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"
Украинский кулинар Евгений Клопотенко впервые поделился деталями о своей избраннице. Он рассказал, кем работает его возлюбленная.
Повар Евгений Клопотенко редко делится личным, но на днях в своем шоу больше рассказал об избраннице. Он сообщил, откуда она и кем работает.
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Евгений Клопотенко о любимой
Кулинар рассказал, что его девушка – родом из Николаева. Она тоже причастна к кулинарии, потому что работает кондитером.
У меня девушка тоже из Николаева. Работает кондитером. Десерты делает – такая святая-святая, знаешь?
– поделился повар.
Евгений Клопотенко вспомнил забавную ситуацию с любимой, продемонстрировавшую ее своенравный характер: "Смотрю, ей заказали 10 десертов одновременно. И ты имеешь 10 минут, чтобы приготовить. А она из Николаева. И так все выставила, поворачивает на меня голову. Я смотрю на нее, а она так улыбается: "Ща будут бороды лететь!".
Что раньше о личном рассказывал Евгений
- В январе Клопотенко признался, что у него есть любимая девушка. Но он уточнил, что их отношения непривычны – кулинар не хотел бы провести с ней всю жизнь и ему не хочется быть рядом с любимой весь день. К тому же для Евгения нормально, если в паре появляется кто-то третий.
- Ранее Евгений Клопотенко интриговал отношения с певицей Златой Огневич. Да звезда отвечала, что повар стал ее поддержкой в определенное время, но между ними только дружба.
- Также кулинар намекал, что встречался с нынешней девушкой Владимира Остапчука Катей.