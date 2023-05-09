В Великобританию на песенный конкурс Евровидение-2023 съехались не только украинские музыканты, но и повара, например Евгений Клопотенко. Он объединился с лондонским рестораном украинской кухни Dnister и наварил борщ, чтобы накормить еврофанов со всего мира. Смотрите дальше, как это было.
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Евгений Клопотенко наварил борща в Ливерпуле на Евровидении-2023
В меню United by food (Объединенные едой) намного блюд, но все они украинские – борщ, банош, чебуреки, паляница, а на десерт вареники с вишнями, львовский сырник и компот.
В этом году Евровидение такое желто-голубое, что дух перехватывает. Кайф. И хотя оно проходит не в Украине, нашу страну точно можно почувствовать на вкус в ливерпульском Ukrainian Eurovision Village… Вот послушает мир наших крутых TVORCHI, поест борщ, чебуреки, вареники с вишнями и львовский сырник и запомнит Украину такой прекрасной, как она есть,
– прокомментировал Евгений Клопотенко.
Как Тарас Тополя отреагировал на борщ Клопотенко в Ливерпуле
Кроме группы TVORCHI на борщ от Евгения Клопотенко пришла группа "Антитела", которую тоже пригласили выступить в Ukrainian Eurovision Village. Фронтмен Тарас Тополя как мог расхвалил блюда именитого шефа.
Трудно устоять, когда рядом Клопотенко и настоящий вкусный украинский борщ! Обязательно приходите попробовать the very best borshcht в EuroVillage все, кто в Ливерпуле,
– прокомментировал Тарас Тополя.
- Отметим, что не в последнюю очередь благодаря Евгению Клопотенко ЮНЕСКО признала борщ украинским. Шеф-повар считает, что это "победа на культурном фронте", ведь дискуссии относительно того, чей борщ – украинский или российский – шли годы.
- Кроме того, в марте на Netflix вышел фильм Клопотенко "Борщ. Секретный ингредиент", рассказывающий о 16 уникальных рецептах украинского борща.