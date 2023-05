В Великобританию на песенный конкурс Евровидение-2023 съехались не только украинские музыканты, но и повара, например Евгений Клопотенко. Он объединился с лондонским рестораном украинской кухни Dnister и наварил борщ, чтобы накормить еврофанов со всего мира. Смотрите дальше, как это было.

К теме "Антитела", Go_A, Alyona Alyona, Jerry Heil: украинские артисты произвели фурор в Ливерпуле

Евгений Клопотенко наварил борща в Ливерпуле на Евровидении-2023

В меню United by food (Объединенные едой) намного блюд, но все они украинские – борщ, банош, чебуреки, паляница, а на десерт вареники с вишнями, львовский сырник и компот.

В этом году Евровидение такое желто-голубое, что дух перехватывает. Кайф. И хотя оно проходит не в Украине, нашу страну точно можно почувствовать на вкус в ливерпульском Ukrainian Eurovision Village… Вот послушает мир наших крутых TVORCHI, поест борщ, чебуреки, вареники с вишнями и львовский сырник и запомнит Украину такой прекрасной, как она есть,

– прокомментировал Евгений Клопотенко.

Как Тарас Тополя отреагировал на борщ Клопотенко в Ливерпуле

Кроме группы TVORCHI на борщ от Евгения Клопотенко пришла группа "Антитела", которую тоже пригласили выступить в Ukrainian Eurovision Village. Фронтмен Тарас Тополя как мог расхвалил блюда именитого шефа.

Трудно устоять, когда рядом Клопотенко и настоящий вкусный украинский борщ! Обязательно приходите попробовать the very best borshcht в EuroVillage все, кто в Ливерпуле,

– прокомментировал Тарас Тополя.