Еве Лонгории – 48: самое интересное из жизни звезды "Отчаянных домохозяек"

Американская актриса, продюсер и модель, звезда культового сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория отмечает день рождения. 15 марта ей исполняется 48 лет. Это голливудская актриса, которая завоевала сердца зрителей своей неповторимой красотой, талантом и энергией.

Ева Лонгория является любимицей миллионов зрителей в разных уголках мира. Далее в материале 24 Канала читайте о творческом пути актрисы и ее личной жизни.

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Самое главное из биографии Евы Лонгории

Будущая звезда родилась 15 марта 1975 года в Корпус-Кристи, штат Техас. Она была самой молодой дочерью среди своих четырех сестер – белокурых девушек с голубыми глазами. Ева имела в детстве темные волосы и карие глаза, поэтому думала, что родители удочерили ее. Ева очень близка со своей семьей, особенно с умственно отсталой сестрой, что вдохновило ее основать благотворительную организацию Eva's Heroes, которая помогает детям с такими же проблемами.

Начало кинокарьеры и популярность

Карьера Лонгории началась в 1999 году после встречи с исполнительным продюсером Гарри Гиале на политическом приеме в Лос-Анджелесе. В 2000 году Лонгория сыграла безымянную стюардессу в эпизоде сериала. "Беверли-Гиллз, 90210". Но настоящий успех пришел к ней с ролью Габриэль Солис в сериале "Отчаянные домохозяйки", за которую даже была номинирована на "Золотой глобус" С тех пор Лонгория стала известна как актриса и продюсер, она появилась во многих фильмах, таких как "За бортом", "Дора и потерянный город" и других. Она также основала свою собственную продюсерскую компанию UnbeliEVAble Entertainment и являлась продюсером многих телевизионных шоу.



Актрисы сериала "Отчаянные домохозяйки"/ Фото из Pinterest

Всегда молодая и красивая: светские выходы Евы Лонгории

В свои 48 лет Ева Лонгория просто восхищает своей молодостью и красотой, что подтверждает ее удивительный вид на церемонии вручения Оскара. Актриса засветилась в двух замечательных образах от Zuhair Murad.

Первое платье поразило всех своей легкостью и кокетливостью: прозрачная ткань, глубокий вырез и небольшой шлейф придавали Еве удивительную грацию.



Ева Лонгория в прозрачном платье от Zuhair Murad / Фото из инстаграмма актрисы

А второе платье – черное и с бархатным корсетом в форме сердца, было невероятно элегантным и сексуальным.



Ева Лонгория в черном платье от Zuhair Murad / Фото из инстаграмма актрисы

В любом из образов Ева продемонстрировала невероятную красоту и поразила своих поклонников безупречным стилем и вкусом.

Не только актриса, но и мама

Вызывающая на экране, трогательная в реальной жизни – так можно охарактеризовать Еву Лонгорию. Всегда улыбающаяся и энергичная актриса не устает делиться подробностями личной жизни в инстаграмме. За ней следят около 10 миллионов пользователей. В сторис Ева каждый день рассказывает о своих эмоциях, показывает аутфиты и образ жизни.

Больше всего фоловерам нравятся милые фотографии с очаровательным сыном Лонгории – Сантьяго, который родился от бизнесмена Хосе Антонио Бастона в 2018 году. Этот малыш, так похож на свою талантливую маму, всегда с радостью улыбается в камеру, радует поклонников звездной мамочки.

В день своего рождения Ева Лонгория снова доказывает, что возраст – это только цифра! В свои 48 она выглядит невероятно очаровательно, привлекательно и элегантно, подтверждая статус настоящей красавицы.

Автор: Марта Полищук