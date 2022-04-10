Есть две вещи, которые я сделаю, – Евгений Клопотенко о желаниях, которые исполнит после победы

Шеф-повар Евгений Клопотенко во время войны делает все, чтобы приблизить страну к победе. В разговоре с журналистами 24 канала мужчина поделился, что после победы обязательно поедет на рыбалку.

Каждый украинец сейчас стремится только к одному – миру. Но не стоит забывать о важности мечтать, строить планы, обязательно станут реальностью после нашей победы. Именно так поступает Евгений Клопотенко.

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Что Евгений Клопотенко сделает после победы

Повар поделился, что у него есть два желания, которые стремится претворить в жизнь после того, как украинцы выгонят российских оккупантов из наших земель: "Первое – это возьму топор и буду гнать те компании, которые просто думают, что пересидят здесь, а потом будут работать и в России, и в Украине. Эти компании просто нужно убрать. Также нужно запретить Московский патриархат. Надо сделать так, чтобы у нас было больше украинского пространства, ведь окончание войны – это только победа над военными. Но есть еще другое дело, оно похоже на опухоль. Когда ее забираешь, у нее могут оставаться ростки. Вот я буду заниматься тем, что буду помогать убирать эти метастазы. Мы их тоже почистим, и тогда начнем развивать страну".

Между тем Евгений мечтает взять спиннинги и поехать ловить карпа. Он очень сильно хочет на рыбалку.

У меня просто огромный кризис – я каждый день очень хочу на рыбалку, и ничего не могу с этим поделать. Пожалуй, это мое место, которое успокаивает меня, приземляет. Я представляю, как забрасываю спиннинги, удочки, сижу, смотрю и наслаждаюсь. Это тот момент, по которому я скучаю, которого мне просто не хватает. Все остальное я могу адаптировать и перетерпеть,

– признался Клопотенко.

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