"Если вам нужна война, вы ее получите": Соловий угрожают после жалоб о воровстве песни

Украинская певица Кристина Соловий на днях пожаловалась, что один из российских рэперов украл ее хит "Тримай". После публичной огласки артистка получила лишь ответные угрозы.

Известная украинская артистка Кристина Соловий не стала делиться с российским рэпером правами на песню. В ответ она получила сообщение с угрозами, "к которым привыкла".

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Кристине Соловий начали угрожать

Исполнительница поделилась, что после публичной огласки ей написал создатель ютуб-канала, на котором разместили якобы ремикс на песню "Тримай". Тот обратился к ней с претензиями, мол, почему жалоб не было раньше.

"Никто никогда не пытался украсть у вас права на песню. Зато вы, воспользовавшись ситуацией, перевернули все с ног на голову. Почему вы 7 лет назад не подавали жалобу? Что же вы только сейчас, когда песня Паши стала популярной, решили кинуть страйк на мой канал и выставить это на публику, что вашу песню или права хотят украсть?" – написали Кристине.

"Вы в своем уме? Вам вроде 29 лет, как и мне. Зачем вы терроризируете на этой теме? Благодаря этому треку о вашей песне снова начали вспоминать. Может все ремиксы тоже запретить? Вы очень гадко поступили к людям, которые вам никогда не желали зла. Если вам нужна война, вы ее получите. Еще пожалеете о том, что сказали и написали. Удачи вам, она вам понадобится", – добавили в сообщении.

Сообщения Кристины Соловий / Фото с твиттера звезды

Что ответила Кристина Соловий

, рэпер Павел Изотов наложил рэп на хит Кристины Соловий "Тримай", который сделал ее популярной в 2015 году. Он немного изменил бит, но оставил вокал певицы на припевах. Артистка сравнила это с "путинской стратегией", а сейчас пытается отстоять свои права.

Певица обнародовала свой ответ автору канала. Она заверила, что была вынуждена опубликовать всю информацию тогда, когда рэпер не понял "простого нет" и начал "терроризировать" команду звезды.

Все эти 7 лет я не знала о существовании этого трека. В ютубе стоит автоматическое лицензирование видео от моего лейбла. Это направлено на каверы и лайвы. Чтобы такие, как Паша, вдруг не начали монетизировать чужое творчество. О нем я узнала на прошлой неделе из твиттера,

– написала знаменитость.

Кристина добавила, что имеет право блокировать контент, в котором было использовано ее творчество. Она сожалеет, что не смогла это сделать раньше.

"Война началась в 2014 году с вашего молчаливого согласия, а то и под ваши аплодисменты. Ваши угрозы и лицемерие держите при себе", – подытожила Соловий.

Ответ Кристины Соловий / Фото из твиттера звезды