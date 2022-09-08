Королева Елизавета II умерла: план действий в Великобритании после ее смерти

Весь мир встревожен новостью о смерти 96-летней Елизаветы II. Новым королем стал принц Чарльз, взявший имя Чарльза III (Charles III). После смерти монарха вошел в действие давно разработанный сценарий под названием "Лондонский мост".

В распоряжении издания Politiko уже давно есть подробный план. Впервые сценарий Лондонский мост был написан в 1960-х годах, но никогда не публиковался с такими подробностями.

Читайте также Умерла королева Великобритании Елизавета II – она правила 70 лет

Согласно ему, через несколько часов после смерти королевы Елизаветы II состоится ряд важных звонков к премьер-министру, секретарю кабинета министров и еще другому ряду министров и официальным лицам.

Новая премьер-министр Лиз Трасс будет проинформирована личным секретарем королевы, который сообщит о смерти Елизаветы II.

После этого королевская семья выпустит официальное сообщение, сообщив таким образом общественность. Секретари департаментов должны сказать министрам фразу: "Нас только что проинформировали о смерти Ее Величества Королевы". Министры и чиновники также получат электронное письмо от секретаря кабинета министров, черновик которого говорит: "Уважаемые коллеги, я с грустью пишу вам, чтобы сообщить вам о смерти Ее Величества Королевы".

​Читайте Умерла Елизавета II: биография легендарной монархини

Далее флаги в Лондоне приспустят на 10 минут, а парламент Британии и законодательные органы Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса закроются. Сайт королевской семьи сменится черным, подтверждая смерть королевы, а на сайте правительства будет отображаться черный баннер.

Минобороны организует салюты, будет объявлена ​​минута молчания всей страной. Затем премьер проведет аудиенцию с новым королем, а в 18:00 король Карл (монаршее имя принца Чарльза) выступит по радио.

В соборе Святого Павла в центре Лондона пройдет поминальная служба. 10 часов утра на следующий день после смерти королевы Совет по присоединению соберется, чтобы провозгласить короля Карла новым сувереном. В 15:30 премьер и правительство проведут аудиенцию нового короля.

К слову

Если королева умрет в Шотландии, активируется операция "Единорог", ее гроб доставят или на поезде. Также могут запустить операцию "Overstudy", перевозив гроб в столицу самолетом.

Церемония отпевания состоится через 10 дней после смерти в Вестминстерском аббатстве. Похоронят Елизавету II в семейном склепе рядом с ее мужем Филиппом в Виндзорском замке.



Королеву Елизавету II похоронят рядом с принцем Филиппом / Фото с Getty Images

До этого в течение трех дней ее тело будет лежать в Вестминстерском аббатстве, чтобы представители общественности могли прийти и выразить свое уважение.

На шестой день после смерти монарха пройдет репетиция государственной похоронной процессии. На седьмой день новый король Великобритании отправится в Уэльс, где примет соболезнования в местном парламенте, а затем посетит службу в соборе Лиандафф в Кардиффе.

Важно Кто следующий после Елизаветы II: королевские наследники, имеющие право на трон

Все правительственные ведомства примут на себя огромную работу по подготовке похорон. Наибольшие трудности ожидают министерства иностранных дел, внутренних дел и транспорта. Самой главной проблемой станет большой наплыв туристов, которые захотят приехать на похороны во время пандемии, которая только обостряется с наступлением осени.

Количество людей в Лондоне приведет к огромной проблеме для транспортной сети и приведет к перенаселению.

Разведывательные службы будут находиться в состоянии повышенной готовности в случае усиления террористической угрозы.

На десятый день в Вестминстерском аббатстве пройдут похороны королевы. Для всей страны это будет "День национального траура". В полдень по всей стране пройдет двухминутное молчание.

Торжественная служба состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Похоронят королеву Елизавету II в мемориальной часовне короля Георга VI в замке.