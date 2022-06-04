После триумфа друзей Kalush: Кристина Соловий намекнула, когда пойдет на Евровидение

Кристина Соловий призналась, что на Нацотборе Евровидения ее зовут семь лет, с момента дебюта на большой сцене. Если раньше она была категорически против, то сейчас готова посоревноваться. Возможно, даже в 2023 году.

В интервью "Футбол 24" Кристина Соловий рассказала, что в начале сольной карьеры не считала Евровидение своим конкурсом, ведь она не столько вокалистка, сколько автор и исполнительница собственных песен. Однако после победы Kalush Orchestra 29-летняя артистка ощущает в себе силы представлять Украину на весь мир.

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Кристина Соловий о своем участии в Евровидении

Как и все музыканты, Соловий осознает, что Евровидение – это конкурс песни, так что если к Нацотбору 2023 года напишет что-то стоящее, обещает попробовать себя.

Написать классную песню – недостаточно. Нужно, чтобы она понравилась всей Европе, представила твою страну и так далее. Словом, должно совпасть несколько факторов… Если почувствую, что написала что-нибудь достойное этого конкурса, то, конечно, подам свою кандидатуру. Возможно, даже в следующем году,

– заявила Кристина Соловий.

"В этом плане я очень придирчива и никогда не одеваю на себя то, что мне не подходит по размеру", – аллегорически добавила певица.

Как Соловий отреагировала на призыв Kalush об "Азовстале"

Сейчас Кристина Соловий ездит по миру с благотворительными концертами и замечает, что европейцы до сих пор не отдают себе отчет, что "украинцы своей кровью сдерживают врага и являются щитом для всей Европы". Слова Олега Псюка о спасении бойцов "Азовстали" со сцены Евровидения-2022 ее зацепили.

Было бы неожиданно, если бы он этого не сделал… Люди, живущие абсолютно спокойной жизнью, не дают себе отчет, что такое война в XXI веке. Так что со стороны Kalush это было супер нужно, супер круто. Он молодец. Я рада, что ему хватило духа для этого поступка,

– выразилась певица.

, Kalush и Кристина Соловий – друзья. В сентябре 2021 года они спели в дуэте – выпустили проникновенный трек

Она призналась, что на концерте в Брюсселе тоже призвала мир к экстракции из "Азовстали", но телеканал и сайт Еврокомиссии, осуществлявшие прямую трансляцию мероприятия, не дали этого в эфир.

"Я была подавлена и просто раздавлена эмоционально, ведь эти слова были гораздо нужнее, чем сам концерт. Почувствовала определенное бессилие", – вспомнила Кристина Соловий.

Кристина Соловий на концерте в Брюсселе: видео