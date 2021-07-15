В клипе "Без умов" зритель в прямом смысле путешествует во времени. Одни сцены переносят зрителя в довоенную эпоху, другие напоминают 70-е годы прошлого века, есть и более современные образы. Но все они вызывают неподдельные эмоции любви и семейного тепла. Трогательным, по праву, можно назвать сцену с новорожденным сыном Влада, которого он нежно качает на руках и поет песню-посвящение "Без умов"

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Эксклюзивно для сайта 24 канала Vlad Darwin рассказал о "ритуалах" с сыном, чем вдохновлялся при написании песни "Без умов", отношению к суевериям и планах на день рождения.

Vlad Darwin – Без умов: смотреть видео онлайн

Интервью с Vlad Darwin

Как изменился ваш график дня после рождения сына?

Я считаю, что график моей жизни после рождения сына изменился незначительно. Я уже вошел в рабочий режим – съемки, студия, песни, дополнительные проекты. Главную нагрузку взяла на себя моя жена Кристина, которая проводит сейчас с ребенком почти все свое время! Я бесконечно ценю ее вклад в воспитание нашего сына!



Vlad Darwin с женой Кристиной / Фото Master Management 360

Есть какие-то "ритуалы" с малым?

Есть несколько ритуалов – утренняя гимнастика на столе и на фитболе (большой мяч для занятий спортом), прогулки, вечерняя ванна, а также бесконечные разговоры. Пытаюсь с ним разговаривать как можно чаще – комментирую ему все свои действия без исключения, а также всегда жду его обратную связь. С ним я общаюсь на английском языке. Украинского и русского в его жизни и так достаточно.

Что больше всего нравится в отцовстве?

Я не могу описать словами ту радость, которая меня охватывает, когда я вижу улыбку своего сына. Мой ребенок меня окрыляет, дает сил и заставляет максимально эффективно использовать свои ресурсы.



Vlad Darwin с сыном / Фото Master Management 360

У вас скоро день рождения – как планируете праздновать?

Я еще даже не думал о своих планах на 19 июля. Последние годы я не праздновал день рождения – мне и так хватало праздников и общения с друзьями. В этом году, наверное, поеду с семьей куда-то на природу, за город.

Как к вам пришла песня "Без умов"? Чем вдохновлялись?

Песня "Без умов" – моя первая песня, написанная после рождения сына. Я воочию увидел, как Рональд боролся за свое место под солнцем во время родов. Это была борьба за жизнь. Те эмоции я не забуду никогда. В день рождения сына я впервые почувствовал, кажется, ту самую безусловную любовь.

Вы показали своего сына в стильной семейной фотосессии и в новом видео "Без умов". Не было страха, предрассудков?

Невозможно одновременно верить в суеверия и в Бога. Мы с женой верим в высшую силу Любви. Наверное, именно поэтому мы выбрали в жизни музыку – то измерение, где невозможно скрыть настоящих чувств и нет смысла прятать свою реальность.



Vlad Darwin с женой и сыном / Фото Master Management 360

В видео "Без умов" снялись не только актеры, но и ваши друзья и знакомые: Виталина Ющенко, Сергей Комаровский, Ренат Сеттаров, Алиса Келис, Дарья Каракай. Почему решили пригласить именно их?

Я искал героев для клипа в рекордно короткие сроки – за три дня нужно было найти почти 40 моделей и актеров. Многие сцены не вошли в финальный монтаж. Подбирали актеров интуитивно. Я понимал, что некоторые мои друзья могут дать гораздо больше живых эмоций в кадре, чем профессиональные актеры. Как оказалось, мы с режиссером Инной Грабарь не прогадали – все персонажи максимально гармоничные в своих ролях.

Планируете летний отпуск?

Отпуск планирую обязательно! Даже с перелетами. Без сына мы никуда, ведь он еще очень маленький и должен постоянно находиться рядом с мамой.



Vlad Darwin снял клип "Без умов" / Фото Master Management 360

Клип и песня "Без умов" доступны на официальном ютуб-канале Vlad Darwin, а также на всех цифровых платформах.

Информация и фото предоставлены Master Management 360