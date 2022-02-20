Еще одна попытка: Крисси Тейген и Джон Ледженд готовятся снова стать родителями

Известный певец Джон Ледженд и модель Крисси Тейген решили еще раз попробовать стать родителями. Тейген призналась, что готовится к искусственному оплодотворению.

Опыт отцовства Крисси Тейген и Джона Ледженда был не прост. В последний раз супруги потеряли ребенка из-за выкидыша. Но, похоже, знаменитости не теряют надежды.

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Крисси Тейген и Джон Ледженд готовятся стать родителями

В инстаграм-сториз Крисси Тейген показала фото из больницы, где лежали различные шприцы и пробирки. Надпись "Ну вот опять" и эмоджи матки заставило поклонников заподозрить, что модель хочет снова забеременеть.



Тейген готовится к искусственному оплодотворению / Фото из инстаграм-сториз

Жена Джона Ледженда не стала отмалчиваться и подтвердила, что готовится к процедуре искусственного оплодотворения (ЭКО).

. Искусственное оплодотворение – оплодотворение вне организма, в лаборатории, или же как его называют – "в пробирке". ЭКО стало наиболее популярным методом лечения бесплодия.

Я писала об этом в своих сториз, но теперь хочу сообщить вам, друзья, и тут я по уши в очередном цикле ЭКО, чтобы спасти как можно больше яйцеклеток и, надеюсь, создать несколько сильных, здоровых эмбрионов,

– поделилась Крисси Тейген.

Звезда попросила у фанов перестать спрашивать ее о беременности: "Я прошу вас перестать спрашивать, беременна ли я. Хотя я знаю, что это связано с взволнованными и добрыми намерениями, но слышать такое – просто отстой, потому что я полная противоположность беременной! Но также, пожалуйста, перестаньте спрашивать женщин, кого-либо, беременны ли они. Я говорила об этом в комментариях, и на меня накричали, потому что интернет дикий, но я предпочла бы быть тем, кто скажет вам об этом прямо, а не какой-то бедной женщиной, которая посмотрит вам в глаза сквозь слезы, чтобы такие, как Вы, наконец поняли это".



Крисси Тейген / Фото из инстаграма Крисси Тейген

Дети Крисси Тейген и Джона Ледженда

Путь знаменитостей к отцовству был непростым. Еще до женитьбы пара безуспешно пыталась зачать ребенка. Благодаря ЭКО Крисси смогла забеременеть и родить дочь Луну, которой сейчас 8 лет.

Сын Майлз появился на свет в 2018 году также благодаря процедуре искусственного оплодотворения.

Третья беременность Тейген в 2020 проходила еще тяжелее. Модель была вынуждена перейти в постельный режим из-за кровотечения. Впоследствии ее госпитализировали, а еще через несколько месяцев Джон Ледженд и Крисси Тейген потеряли ребенка.

Телеведущая переживала депрессию и тяжелое эмоциональное состояние. Она сделала татуировку в честь нерожденного сына.

Текст публикации Крисси Тейген

Я писала об этом в своих сториз, но теперь хочу сообщить вам, друзья, и тут я по уши в очередном цикле ЭКО, чтобы спасти как можно больше яйцеклеток и, надеюсь, создать несколько сильных, здоровых эмбрионов. Честно говоря, я не против уколов... Они заставляют меня чувствовать себя врачом или химиком... Но вздутие живота мешает. Поэтому я прошу вас перестать спрашивать, беременна ли я. Хотя я знаю, что это связано с взволнованными и добрыми намерениями, но слышать такое – просто отстой, ибо я полная противоположность беременной! Но также, пожалуйста, перестаньте спрашивать женщин, кого-либо, беременны ли они. Я говорила об этом в комментариях, и на меня накричали, потому что интернет дикий, но я предпочла бы быть тем, кто скажет вам об этом прямо, а не какой-то бедной женщиной, которая посмотрит вам в глаза сквозь слезы, чтобы такие, как Вы, наконец поняли это. В любом случае, люблю вас.