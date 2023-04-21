В ее день рождения: фотограф показал архивное фото Елизаветы II, что заставит улыбнуться

Королевский фотограф Крис Джексон трогательно почтил память королевы Елизаветы II в день, когда ей должно было исполниться 97 лет. Он показал ее архивное фото.

21 апреля королева Великобритании Елизавета II праздновала день рождения. Сегодня ей могло бы исполниться 97 лет.

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Архивное фото Елизаветы II

В день рождения монархине о ней вспоминают родные, друзья и все, кто знали и любили Елизавету II. Королевский фотограф Крис Джексон также поделился воспоминаниями и опубликовал портретную фотографию Ее Величества из своего архива.

Перед камерой Елизавета II позировала в лавандовом пальто и шляпке с цветами такого же оттенка. Ее наряды украшала ценная брошь. Среди других аксессуаров королева примерила жемчужное ожерелье на шее и серьги.

Ее Величество завершило образ розовой помадой. Она слегка отвела взгляд и предстала с легкой ухмылкой.

Надеюсь, это фото заставит вас улыбнуться,

– написал фотограф.



Елизавета II / Фото из инстаграма Криса Джексона

Память матери и бабушки сегодня также почтили король Чарльз III и королева-консорт Камилла, принц Уильям и Кейт Миддлтон. Они поделились в сети милыми фотографиями монархини. Принц и принцесса Уэльски показали фото, сделанное в Балморале прошлым летом – этого кадра раньше не было в сети.

Добавим, что Елизавета II запомнилась как один из самых почитаемых монархов в мире. Она стала королевой Великобритании и Соединенного Королевства в 1952 году и пережила множество политических, социальных и культурных перемен за это время, пробыв на троне 70 лет. Ее старший сын Чарльз стал королем сразу после потери. Его торжественная коронация состоится 6 мая.