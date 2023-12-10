Я дома, – жена Александра Скичка впервые за длительное время приехала в Украину

На фоне полномасштабной войны жена Александра Скичка Елизавета Юрушева вместе с детьми уехала за границу. На днях она впервые за долгое время вернулась в Украину.

Знаменитость поделилась фото из поезда. Кроме того, она показала редкую фотографию с любимым.

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Елизавета Юрушева приехала в Украину

Сначала она выставила фотографию из поезда и написала ностальгический пост, где с теплотой вспомнила поезд "Донецк-Симферополь". Выяснилось, что это путешествие, которое она совершила с бабушкой, очень особенно для нее.

И сегодня я бы отдала все, чтобы нам вернули тот маршрут, потому что этот маршрут – это одно из самых чувственных воспоминаний детства, моей бабушки и Крыма. Погружаюсь в него прямо сейчас, в ночном поезде Укрзализныци. Заказала чай в том же подстаканнике и смотрю в окно на ночную Украину. Мама, папа я дома!,

– написала Елизавета.

Позже Юрушева опубликовала совместные фото с мужем.



Елизавета Юрушева с мужем / Фото из инстаграмма Елизаветы

Где сейчас живет жена Скичка

В преддверии полномасштабного вторжения Елизавета Юрушева приняла решение переехать в Европу с двумя детьми. В апреле она родила третьего ребенка в Милане, где и сейчас живет.

Планирует ли Елизавета Юрушева возвращаться в Украину

Ранее женщина выразила колебания по возвращению в Украину вместе с тремя детьми, ссылаясь на беспокойство по безопасности.

"Я, как мама троих детей, понимаю, что это очень индивидуально, и я пока не могу взять на себя ответственность вернуться с ними обратно. Я не чувствую себя уверенно из-за безопасности как физической, так и моральной. Я понимаю, что, конечно же был бы самый легкий вариант для меня, но я бы не чувствовала себя комфортно с ними. Это, опять же, очень индивидуально. Каждый человек сам для себя должен принимать такое решение, потому что только он понимает, как она себя чувствует", – рассказывала женщина.