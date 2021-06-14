Елизавета II встретилась с Джо Байденом: фото элегантного образа королевы

Британская королева Елизавета II впервые встретилась с президентом США Джо Байденом. Весомая встреча состоялась в рамках саммита G7, который проходит в Великобритании. Ее Величество предстала перед камерами в розовом платье с цветочным принтом.

Британская королева приняла Джо Байдена и его жену в Виндзорском замке. Президентская чета США пожаловала в гости к Ее Величеству в рамках саммита лидеров G7.

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Джо и Джилл Байденов приветствовал Почетный караул в четырехугольнике Виндзорского замка. Гренадерский гвардейский первый батальон Королевской роты запустил салют и сыграл государственный гимн США. После официальной части супруги вместе с королевой пили чай в парадных покоях Виндзорского замка.



Елизавета II приняла Байденов в Виндзорском замке / Фото Getty Images

Элегантный образ Елизаветы II

Для встречи с Байденами Елизавета II выбрала розовое платье-футляр с цветочным принтом. Такой наряд она соединила с черными туфлями на низком каблуке. Среди аксессуаров Ее Величество довершила праздничный look розовой шляпкой, белыми перчатками и черной сумкой от британского бренда Launer. Это любимая модель сумочек королевы, которыми она неизменно довершает свои аутфиты.

Из украшений образ Ее Величества дополняли жемчужное ожерелье и лаконичные серьги. Волосы королева уложила в фирменную прическу, а на лице сделала макияж с акцентом на губах. Во время встречи с Байденами Елизавета II мило улыбалась.



Елизавета II с Джо и Джилл Байденами в Виндзорском замке / Фото Getty Images

Накануне 95-летняя королева вместе с принцем Чарльзом, герцогиней Корнуольской и герцогами Кембриджскими встретилась с лидерами G7. Торжественная встреча, которую организовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, состоялась в ботаническом саду "Эдем", расположенном в графстве Корнуолл.

Елизавета II на мероприятии много смеялась, шутила. Она очаровала публику нежным образом и безупречным внешним видом.

Ее Величество разрезала праздничный торт мечом лорда-лейтенанта Корнуолла. Герцогиня Камилла помогла ей в этом, после чего среди присутствующих раздались громкие аплодисменты. Кейт Миддлтон также наблюдала за этим процессом и мило улыбалась.