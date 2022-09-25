Королевская семья показала первое фото места захоронения Елизаветы II

Королевская семья впервые показала фото могильной плиты в Часовне Святого Георгия, где похоронена Елизавета II вместе с мужем и другими монархами.

Похороны Ее Величества состоялись 19 сентября. С королевой прощался весь мир, люди собирались на улицах Лондона, чтобы провести королеву в последний путь. Теперь королевская семья постепенно делится новыми подробностями того дня.

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Первое фото места захоронения Елизаветы II

На фото, распространенном Букингемским дворцом в социальных сетях, виден надгробный камень. На нем выгравированы четыре имени: короля Георга VI, королевы-матери Елизаветы, Елизаветы II и принца Филиппа.

Тело королевы покоится вместе с самыми родными в мемориальной часовне короля Георга VI. Сейчас там много цветов. Также в этой часовне похоронена сестра Елизаветы II – принцесса Маргарет.

В прошлом году мужа королевы – принца Филиппа похоронили в Королевском склепе в часовне Святого Георгия. После смерти Елизаветы II произошло перезахоронение. Его тело перенесли в Мемориальную часовню, чтобы он покоился рядом с женой.

Первое фото места захоронения Елизаветы II / Фото из инстаграмма королевской семьи

После смерти Ее Величества королевский дворец также обнародовал редкое фото, на котором королева изображена с мужем, родителями и сестрой. Так в Букингеме сообщили о завершении процессии похорон Елизаветы II.