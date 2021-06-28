Елизавета II с принцем Уильямом отправилась в турне по Шотландии: видео

В понедельник, 28 июня, королева Елизавета II отправилась в традиционное турне по Шотландии, которое продлится четыре дня. Сейчас ее сопровождает внук принц Уильям. Члены королевской семьи уже успели побывать на заводе по производству напитков.

95-летняя королева Елизавета II отправилась в первое турне после смерти мужа принца Филиппа. К королевской недели присоединился принц Уильям, а затем присоединится принцесса Анна. С внуком Ее Величество посетила шотландский завод AG Barr, расположенный в Камбернолде.

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Членов британской монаршей семьи угостили культовым безалкогольным напитком из имбиря, а потом королева Елизавета II торжественно открыла новую технологическую установку завода. В течение трех дней Ее Величество будет проводить личные встречи, поэтому не будет присутствовать на открытии статуи Леди Ди.

Образ королевы Елизаветы II в Шотландии

В первый день королевского тура Ее Величество надела голубой ансамбль – элегантное пальто прямого кроя, которое соединила с ценной брошью с жемчугом, и оригинальная шляпка с белыми и синими цветами. Под головной убор Елизавета II подобрала платье с цветочным принтом.

Официальный образ она довершила белыми перчатками и небольшой черной сумкой. Драгоценную брошь Ее Величество скомбинировала с серьгами и бусами из жемчуга. На публике она появилась с розовой помадой на губах и приветливой улыбкой на лице.