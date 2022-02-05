Елизавета II предстала на новых фото по случаю юбилея: какой look выбрала королева

Британская королева Елизавета II готовится к платиновому юбилею правления. Накануне она поделилась новыми фото, на которых позировала в элегантном образе.

6 февраля 2022 года королева Елизавета II будет отмечать 70 лет с момента начала ее правления монархией. День перед этим, 5 февраля, она обычно проводит сама, вспоминая своего покойного отца. Тогда как 4 февраля Ее Величество просматривала памятные вещи.

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Новый образ Елизаветы II

Королеву сфотографировали в Дубовой комнате Виндзорского замка. Там она рассматривала открытки и картины от поклонников и другие вещи, которые Елизавета II хранит до сих пор.

Перед камерой Ее Величество позировала в элегантном образе. Она надела платье длины миди цвета морской волны, которое дополнила драгоценными брошками с аквамаринами и бриллиантами от Boucheron.

Также look королевы дополняло обручальное кольцо от принца Филиппа, жемчужное ожерелье, часы и серьги. Елизавета II уложила волосы в кудри и накрасила губы помадой.

Елизавета II рассматривает памятные вещи перед юбилеем правления / Фото из инстаграма королевской семьи