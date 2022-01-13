Елизавета II лишила принца Эндрю всех военных званий и патронажей
Источник:инстаграм королевской семьи
После секс-скандала вокруг принца Эндрю, разгоревшегося с новой силой, Елизавета II приняла важное решение относительно любимого сына. Она лишила герцога Йоркского всех воинских званий и королевских патронажей.
На официальной странице Букингемского дворца появилось сообщение от британской королевы. Она объявила о лишении своего сына военных званий и патронажей.
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Принца Эндрю лишили званий
Елизавета II не только вернула себе титулы герцога Йоркского, но и объявила его "частным лицом" в связи с судебным делом.
С одобрения и согласия королевы военные звания герцога Йоркского и королевские патронажи возвращены монархине. Герцог Йоркский в дальнейшем не будет выполнять никаких государственных обязанностей и будет отвечать по делу (имеется в виду иск Джуффре, – Showbiz 24) как частное лицо,
– сообщила королева.
Сообщение от Елизаветы II / Фото с инстаграма королевской семьиЗаметим, патронаж – это поддержка, привилегия или денежная помощь, оказываемая персоной или организацией. Патронажи в большинстве своем используют для продвижения определенных лиц. Представители монаршей семьи могут иметь по несколько десятков патронажей, право на которые предоставляет королева.
О том, что принца Эндрю могут лишить званий и патронажей, подозревали и раньше. К тому же, 150 ветеранов Великобритании подписали петицию с просьбой к королеве принять такое решение.
Принц Эндрю может предстать перед судом
Дело, о котором говорит королева в обращении, – иск Вирджинии Джуффре, которая обратилась в суд из-за того, что принц Эндрю вроде бы трижды имел с ней сексуальную связь, несмотря на ее несовершеннолетие.
В Лондоне еще в прошлом году прекратили расследование дела, заявив, что в нем предстоит разбираться Соединенным Штатам.
Уже в Нью-Йорке судья Льюис Каплан отклонил ходатайство адвокатов принца Эндрю о прекращении рассмотрения иска Джуффре. Судья сказал, что "жалоба госпожи Джуффре не расплывчата или двусмысленна", поэтому нет оснований отказывать в рассмотрении.
Это значит, что до 14 июля герцог Йоркский должен дать показания под присягой. Если дело не урегулируют, он может предстать перед судом с сентября по декабрь 2022 года.
Скандал вокруг принца Эндрю: с чего все началось
- В 2019 году сразу 6 женщин обвинили миллиардера Джеффри Эпштейна в сексуальном насилии. Мужчину арестовали – однако он повесился в тюрьме. Эпштейн был другом сына королевы Елизаветы II.
- Американка Вирджиния Джуффре, свидетельствовавшая против Эпштейна, заявила, что принц Эндрю не раз был участником вечеринок миллиардера. Она подчеркнула, что трижды имела интимную связь с герцогом, несмотря на то, что тогда ей было только 17.
- Уже через два года Вирджиния подала иск против принца. Она отметила, что стала жертвой насилия в доме Гислейн Максвелл – партнерши Джеффри Эпштейна. Кстати, саму Гислейн Максвелл, занимавшуюся вербовкой девушек для Эпштайна, признали виновной в 5 преступлениях: ей грозит до 65 лет лишения свободы.
- Сам принц Эндрю постоянно опровергал и продолжает опровергать свою вину по делу Джуффре. Он заявлял, что сожалеет о дружбе с Эпштейном, однако отмечал, что не замечал педофиличных наклонностей в его поведении.