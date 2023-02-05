В Великобритании мужчина признался в намерении застрелить Елизавету II из арбалета

К Рождеству 2021 года мужчина по имени Джасвант Чайл проник в Виндзорский замок. Он планировал убить королеву Елизавету II.

Джасвант Чайл признался в намерении убить королеву и теперь ждет приговор. Напомним, что британская королева Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в Балморале.

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Мужчина хотел застрелить Елизавету II

Как рассказали правоохранители, на Рождество 2021 года 21-летний Джасвант Чайл перелез через забор и проник на территорию Виндзорского замка, где тогда находилась Елизавета II. Злоумышленник был в металлической маске, черной одежде и вооружен арбалетом.

Возле ворот полицейские остановили мужчину и он заявил, что пришел, чтобы убить британскую королеву. В результате злоумышленника задержали – он сам бросил заряженное оружие.



Злоумышленник хотел убить королеву из арбалета / фото CPS



Мужчина был в маске / фото CPS

После этого мужчину отправили в больницу Бродмур в Кроуторне, а затем его арестовали. У злоумышленника также нашли записку, в которой говорилось: "Пожалуйста, не снимайте с меня одежду, обувь и перчатки, маску и так далее. Не хочу вскрытие, не хочу бальзамирования, спасибо и простите".

Кроме того, в своей соцсети Джасвант Чайл ранее обнародовал видео, на котором также подтвердил намерения убить Елизавету II. По его словам, таким образом он решил отомстить британцам за обращение с выходцами из Южной Азии, ссылаясь на бойню 1919 года в Амритсаре, во время которой британские войска открыли огонь по выступавшим за независимость демонстрантам.



Как выглядит Джасвант Чайл / фото The Sun

Что грозит злоумышленнику

3 февраля 2022 года Джасвант Чайл признал себя виновным в преступлении. 31 марта суд должен вынести ему приговор.

Предварительно злоумышленнику грозит наказание в виде избиения или тюремного заключения на срок до 7 лет.



Джасвант Чайл признал себя виновным в преступлении / Скриншот с видео

Смерть Елизаветы II