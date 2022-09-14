Елена – в белом, Урсула – в сине-желтом: Зеленская побывала на заседании Европарламента

Елена Зеленская побывала на заседании Европарламента, где обсуждали Украину во время ежегодного доклада о положении ЕС. Первая леди продемонстрировала невероятно элегантный образ.

Елена Зеленская сообщила, что Украина находится в повестке дня Евросоюза, о ней говорят в Европарламенте, во время ежегодного Доклада о положении ЕС. Обычно в Докладе подводят итоги года для Европейского Союза и очерчивают перспективы. Первая леди имела возможность вживую побывать на этом Докладе и послушать, что говорят об Украине.

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