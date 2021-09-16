Елена Зеленская выступила на Украинском женскому конгрессе: фото в молочном костюме

Первая леди Украины выступила с речью на пятом Украинском женском конгрессе. Для нового выхода Елена Зеленская выбрала элегантный костюм молочного цвета.

В Киеве продолжается Украинский женский конгресс. Среди спикеров, которые выступают в этом году, есть и жена президента – Елена Зеленская.

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Элегантный образ Зеленской

Для нового выхода первая леди Украины выбрала элегантное осенний наряд. Зеленская предстала перед публикой в ​​костюме молочного цвета, состоящем из удлиненных пиджака, блузки и брюк. Совместила такой наряд с обувью на каблуках.

Волосы Елена аккуратно уложила, а на лице сделала легкий повседневный макияж с коричневыми тенями на веках. В ушах первой леди красовались лаконичные серьги.



Елена Зеленская на Украинском женском конгрессе / Фото из инстаграма первой леди



Елена Зеленская на Украинском женском конгрессе / Фото из инстаграма первой леди



Елена Зеленская на Украинском женском конгрессе / Фото из инстаграма первой леди



Елена Зеленская на Украинском женском конгрессе / Фото из инстаграма первой леди

Текст публикации Елены Зеленской:

События, на которых встречаешь, видишь и слышишь своих единомышленников, людей, которые живут с тобой одной мечтой, вдохновляют меня больше всего. Одним из таких является V Украинский женский конгресс.

Символично, что мое выступление состоялось на этой площадке, где два года назад прозвучал призыв о присоединении Украины к "Партнерства Биарриц".

Уже год Украина является его участником, и сегодня мы делимся конкретными результатами нашей работы во всех пяти сферах партнерства:

развитие безбарьерного пространства;

обучения принципам равенства женщин и мужчин;

предотвращение насилия;

уменьшение разрыва в оплате труда женщин и мужчин;

создание больших возможностей для мужчин заботиться о детях.

Сильные женщины-лидеры зажигают, и им не нужно из-за давления доказывать уверенность в своих силах. Уверенным достаточно диалога. Украинский женский конгресс уже не первый год утверждает эффективность диалога в развитии равноправного украинского общества.