Елена Зеленская выступила на презентации в яркой блузке и костюме: фото стильного образа
Источник:инстаграм Елены Зеленской
Первая леди Украины презентовала пособие "Справочник безбарьерности". На официальном выходе Елена Зеленская появилась в классическом костюме и блузке с гороховым принтом.
Супруга президента Украины Елена Зеленская продолжает работать над вопросом безбарьерности. В Международный день общего доступа к информации она презентовала электронное пособие "Справочник безбарьерности".
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Елена Зеленская поделилась, что каждый может усовершенствовать новый проект. В следующем году первая леди планирует запуск Большой книги.
""Справочник безбарьерности" – первый шаг в создании новой этики общения. Новая этика – это о том, когда в языке нет места дискриминационным или стереотипным фразам, когда мы понимаем, что уважение к людям проявляется не только в словах, но и в жестах, эмоциях или взгляде, когда наше ежедневное взаимодействие с другими не создает искусственных барьеров", – написала жена президента.
Елена Зеленская на презентации / Фото из инстаграма Елены Зеленской
Образ Елены Зеленской
Для очередного официального выхода первая леди Украины предстала в сдержанной одежде с яркими деталями. Она позировала перед камерами в синей блузке с асимметричным желтым гороховым принтом и классическом темно-синем костюме, состоящим из жакета и брюк прямого кроя.
Такой наряд Елена Зеленская соединила с черными туфлями-лодочками на высоком каблуке. Она распустила волосы и слегка накрутила их на концах. Супруга президента завершила образ легким макияжем.
Елена Зеленская / Фото из инстаграма Елены Зеленской
Последние выходы Елены Зеленской
- Первая леди стала почетной гостьей Пекинского международного кинофестиваля. Она открыла мероприятие и обратилась к зрителям в синем наряде.
- Недавно супруга президента вместе с мужем, Владимиром Зеленским, встретилась со спортсменами Паралимпиады-2020. Она предстала в оранжевом платье и захватила публику.
- 16 сентября прошел пятый Украинский Женский Конгресс. Елена Зеленская выступила с речью в костюме молочного цвета.