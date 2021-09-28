Елена Зеленская выступила на презентации в яркой блузке и костюме: фото стильного образа

Первая леди Украины презентовала пособие "Справочник безбарьерности". На официальном выходе Елена Зеленская появилась в классическом костюме и блузке с гороховым принтом.

Супруга президента Украины Елена Зеленская продолжает работать над вопросом безбарьерности. В Международный день общего доступа к информации она презентовала электронное пособие "Справочник безбарьерности".

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Елена Зеленская поделилась, что каждый может усовершенствовать новый проект. В следующем году первая леди планирует запуск Большой книги.

""Справочник безбарьерности" – первый шаг в создании новой этики общения. Новая этика – это о том, когда в языке нет места дискриминационным или стереотипным фразам, когда мы понимаем, что уважение к людям проявляется не только в словах, но и в жестах, эмоциях или взгляде, когда наше ежедневное взаимодействие с другими не создает искусственных барьеров", – написала жена президента.

Елена Зеленская на презентации / Фото из инстаграма Елены Зеленской

Образ Елены Зеленской

Для очередного официального выхода первая леди Украины предстала в сдержанной одежде с яркими деталями. Она позировала перед камерами в синей блузке с асимметричным желтым гороховым принтом и классическом темно-синем костюме, состоящим из жакета и брюк прямого кроя.

Такой наряд Елена Зеленская соединила с черными туфлями-лодочками на высоком каблуке. Она распустила волосы и слегка накрутила их на концах. Супруга президента завершила образ легким макияжем.

Елена Зеленская / Фото из инстаграма Елены Зеленской

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