Елена Зеленская выступила на форуме во Львове: фото в черном жакете с вышивкой

Первая леди Украины Елена Зеленская прибыла во Львов. Она приняла участие в форуме, на котором обсуждается вопрос питания в учебных заведениях. Жена президента выступила перед публикой в стильном жакете с вышивкой.

Супруга президента Украины Елена Зеленская активно участвует в реализации реформы системы школьного питания. Для того чтобы помогать педагогам переходить на новую концепцию питания, первая леди устраивает форумы, где обсуждаются важнейшие проблемы, посвященные этой теме.

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На днях с региональным форумом Елена Зеленская приехала во Львов. Она выступила перед публикой на официальном мероприятии.



Елена Зеленская / Фото из инстаграма Елены Зеленской

Образ Елены Зеленской

Первая леди Украины на очередном выходе предстала в черной кофточке и юбке длины миди. Изюминкой ее сдержанного и в то же время элегантного образа стал темный жакет, с левой стороны расшитый серебристыми нитями.

Елена Зеленская соединила наряды с черными туфлями на высоком каблуке. Среди аксессуаров она сделала акцент на золотых серьгах-кольцах.

Жена президента уложила волосы легкими волнами, что добавили легкости и хрупкости. На лице первой леди красовался макияж в нюдовых тонах.



Елена Зеленская / Фото из инстаграма Елены Зеленской



Елена Зеленская / Фото из инстаграма Елены Зеленской

Элегантные образы первой леди Украины

Несколько недель назад президентская чета с рабочим визитом побывала в Черкасской области. Для публичного выхода жена Владимира Зеленского надела молочное платье и длинное черное пальто.

Елена Зеленская провела рабочую встречу по проекту "Бизнес без барьеров". Для заседания она выбрала деловой костюм черного цвета и блузку с лентой на шее.

На днях первая леди удивила ярким образом. На видеовстречу с женой президента Израиля она надела персиковый жакет.

Текст публикации Елены Зеленской

Известно ли вам, что питание – реальный мотиватор к хорошему обучению? То есть правильный завтрак и обед непосредственно влияют на усвоение знаний. Это данные исследования ЮНИСЕФ.

Оказывается, 47% родителей этого не знают. Это также следует из исследования, проведенного ЮНИСЕФ. И это действительно факт, который стоит осмыслить.

Когда мы начинали реформу школьного питания, то думали прежде всего о здоровье детей. Наше тогдашнее исследование выявило тревожные факты: украинских школьников кормят преимущественно трансжирами и быстрыми углеводами, не жалеют сахара, но экономят на мясе и рыбе.

Благодаря нашим партнерам – Детскому фонду ООН, швейцарско-украинскому проекту DECIDE, украинско-швейцарскому проекту "Действуем для здоровья" и исследовательской компании Info Sapiens при поддержке Посольства Швейцарии в Украине мы провели всеукраинское исследование "Знания, отношение и практика здорового питания и реформы школьного питания среди детей, родителей, управленцев и работников учреждений образования".

Свежие данные оказались еще более показательными: 50% школьников не питаются в столовых, потому что там им просто невкусно! Они скорее сами покупают себе еду, и тоже не самую полезную: 85% выбирают "кондитерку", 13% – сосиски и другие субпродукты.

Вернуть школьников в столовые – так, чтобы было вкусно и разнообразно, полезно и безопасно одновременно, – такой целью задалась целая команда диетологов, технологов, специалистов Минздрава, шеф-поваров.

Чтобы помочь педагогам и управленцам на местах справиться с переходом на новую концепцию питания, мы охватили форумами, посвященными этой теме, всю страну. На них мы обсуждаем, как кормить наших школьников по-новому и чего не хватает для качественного внедрения реформы.

Возвращаясь к исследованию, добавлю: еда – это не только здоровье! Это образ мышления. Это действительно целое мировоззрение. Кому, как не школе, дать детям первые уроки культуры питания?

Но прежде чем учить, должны научиться этому сами.

Сегодня и завтра будем делать это вместе со Львовской областью и представителями девяти областей. Рада всех приветствовать на форуме во Львове!

И, конечно, мы смогли провести такое важное собрание только потому, что все участники были вакцинированы и имели актуальный ПЦР-тест.