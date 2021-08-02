Елена Зеленская выступила на форуме: элегантный образ первой леди в синем платье
Источник:инстаграм Елены Зеленской
Первая леди Украины Елена Зеленская в очередной раз появилась на публике. Она продемонстрировала безупречный образ в темно-синем платье с асимметричным декольте.
Жена президента Зеленского в понедельник, 2 августа, презентовала концепцию празднования Дня Независимости, выступив на форуме "Украина 30. Имидж Украины". Она опубликовала серию новых фото на официальной странице в инстаграме.
К теме Зеленская проведет в Киеве саммит первых леди и джентльменов перед Днем Независимости
Образ Елены Зеленской
Первая леди Украины предстала перед аудиторией в темно-синем платье-футляре длины миди с асимметричным вырезом в зоне декольте. Она дополнила образ жемчужными серьгами-подвесками. Look жены президента был изысканным и стильным.
Елена Зеленская собрала волосы в элегантный низкий пучок, а на лице сделала нежный макияж. Она подчеркнула глаза коричневыми тенями и стрелками, а губы накрасила нюдовой помадой.Отметим, что в этот раз первая леди повторила образ. Она надела такое же платье на торжественную встречу по случаю присоединения Украины к международному "Партнерству Биарриц", которая состоялась 12 сентября 2020 года.
Елена Зеленская / Фото из инстаграма Елены Зеленской
Елена Зеленская / Фото из инстаграма Елены Зеленской
Элегантные образы первой леди
- Супруга президента опубликовала портретное фото, на котором позировала в костюме молочного цвета.
- Елена Зеленская прибыла на заседание Совета безбарьерности, где предстала в шоколадном жакете и белой футболке.
- Первая леди Украины онлайн запустила очередной украинский аудиогид, для чего выбрала деловой стиль – голубой костюм.