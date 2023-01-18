В стильной вышиванке: Елена Зеленская встретилась с принцем Лихтенштейна и посетила дискуссию

Первая леди Елена Зеленская в Давосе посетила выставку Ukraine is You и вместе с Борисом Гудзяком провела дискуссионную панель. Впоследствии супруга президента встретилась с принцем Алоизом.

Первая леди Елена Зеленская на днях прибыла в швейцарский Давос, где представила формулу мира и передала письмо президенту Си Цзиньпину. Также в Швейцарии Елена встретилась с Борисом Гудзяком.

К слову Зеленская в Давосе представила украинскую формулу мира: фото и детали важной встречи

Зеленская в Давосе

Супруга президента провела дискуссию с Борисом Гудзяком в Ukraine is You и Ukraine House Davos. Там обсудили, как дальше поощрять мир поддерживать Украину и направлять средства для восстановления страны. Также гости дискуссии посетили выставку об уволенном Херсоне – там представлены видео о российских преступлениях и кадрах из города.



Гости на выставке / Фото с инстаграма первой леди

"Украина сейчас ведет борьбу физически, но и весь мир борется морально. Нам всем нужна победа. Если весь мир устал и вы можете сделать паузу, то представьте, что будет, если устанут украинцы. Мы тоже устали – и морально, и физически. Мы не имеем права на остановку, и очень надеемся, что вы тоже в себе испытаете эту эмоцию. Весь цивилизованный мир уже настолько много помог, что, если остановиться, это будет означать, что вся предыдущая помощь была напрасной. Нельзя перестать тушить пожар, когда половина здания горит. Нельзя останавливаться на середине. Здесь или ничего, или все", – говорила Елена Зеленская.



Елена Зеленская / Фото с инстаграма первой леди

Зеленская встретилась с принцем Лихтенштейна

, первая леди предстала на выставке в стильном образе Она примеряла черно-белую вышиванку с широкими рукавами и небольшим вырезом. Образ дополнили черные штаны-палаццо и широкий ремень, подчеркнувший фигуру. Зеленская распустила волосы, сделала легкий макияж и украсила уши серьгами.

После встреч в Давосе пообщалась с Наследным принцем Княжества Лихтенштейн Алоизом. Лихтенштейн еще в мае выделил средства для усилий по привлечению к ответственности виновных в преступлениях, совершенных в Украине. Недавно правительство Княжества выделило еще 250 тысяч швейцарских франков на проекты поддержки документирования военных преступлений в Украине.

Поблагодарила за соблюдение Княжеством Лихтенштейн принципы международного права, а также активную позицию в ГА ООН по созданию специального трибунала для привлечения причастных к ответственности за эти преступления. Будем благодарны за дальнейшее продвижение этой инициативы,

– добавила Зеленская.



Первая леди с принцем / Фото из инстаграма первой леди