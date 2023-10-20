В рубашке цвета хаки: Елена Зеленская в деловом образе встретилась с представителями Google
Источник:Елена Зеленская
Первая леди Елена Зеленская встретилась с представителями компании Google. Она поблагодарила за партнерство и поддержку Украины.
В Киев на днях прибыли представители Google – вице-президент по вопросам взаимодействия с органами власти Аннетте Кробер-Риль и вице-президент по Центральной и Восточной Европе Патрик Ворнкинг. Они встретились с первой леди Еленой Зеленской.
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Первая леди встретилась с представителями Google
Елена Зеленская, прежде всего, поблагодарила за поддержку Украины, ведь компания была одной из первых, что применила санкции против России и приостановила там рекламу. В то же время, остались вопросы, открытые для обсуждения.
Супруга президента напомнила о некорректных изображениях территории Украины приложением Google Maps. Например, когда некоторые страны Крым показывают как часть России или спорную территорию. Но карта Украины должна отображаться в соответствии с границами 1991 года, из какого уголка мира не запросили бы.
Встреча с представителями Google / Фото с инстаграма первой леди
Также первая леди обратила внимание на украинские рекомендации на YouTube и дерусификацию поиска. Она предложила новые идеи для сотрудничества по ментальному здоровью, украинских культурных памятников в сервисе Google Arts & Culture.
Google известна тем, что всегда ищет новые способы использования технологий для положительного влияния на мир. Готовы найти эти способы вместе,
– подытожила Елена Зеленская.
Елена Зеленская встретилась с представителями компании Google: видео
Образ первой леди
На встречу с представителями компании Елена Зеленская надела атласную рубашку темного оттенка хаки и черный классический жакет. Она дополнила образ серебряными массивными серьгами-кольцами.
Первая леди вложила волосы в привычную прическу и сделала повседневный макияж.