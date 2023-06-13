В лаконичном образе: Елена Зеленская встретилась с детьми-героями и растрогала их историями

Первая леди Елена Зеленская в Киеве встретилась с украинскими детьми, которые уже в свои годы стали героями во время полномасштабной войны. Жена президента тронула историями ребят, которые кардинально изменили их жизнь.

Во встрече также участвовали военные и родственники детей. На днях Зеленская открыла монумент в Харькове, посвященный детям, погибшим из-за войны войны России.

Интересно "Продолжение следует": Андрей Хливнюк и Коля Серга заинтриговали фото с Валерием Залужным

Зеленская встретилась с детьми-героями

На мероприятии "Дети-герои" первая леди Украины встретилась с маленькими героями и поделилась их историями войны. В частности, присутствовали:

7-летняя Александра Паскаль из Одессы, потерявшая ногу в результате российских обстрелов, сейчас девочка на протезе продолжает заниматься спортивной гимнастикой;

12-летний Константин Орехов из поселка Большая Дымерка, спасший сестру, бабушку и дедушку из дома после попадания ракеты;

10-летняя Никита Савичева из Сумщины, спасшая из пожара двух младших братиков и сестру;

12-летний Александр Демьяненко из Полтавы, который вынес из охваченной огнем квартиры сестренку;

7-летняя Соломия Реут из Днепра, которая собирает деньги для ВСУ, играя в центре города на свирели;

14-летний Арсен Аджубей из Белой Церкви, который, несмотря на аутизм, создает и продает картины, чтобы помочь защитникам;

16-летний Валентин Черный из села Гора в Киевской области, который в первые дни полномасштабного вторжения помогал пограничникам;

9-летний Богдан Печеный из Бахмута, потерявший обоих родителей в результате российских обстрелов.



Зеленская на встрече с детьми / Фото из ее соцсетей

Елена Зеленская отметила, что в то время, когда взрослые борются с нападающим на поле боя, дети противостоят врагу своим способом.

Тысячи детей по всей стране спасают, одолевают, помогают. Им выпало слишком много – не только как для детей, но и как для любого человека. Но они показали и показывают, как можно с этим жить… Уверена – скоро они оставят войну позади как эпизод своей долгой и полноценной жизни. И будут жить его победителями,

– высказалась первая леди.

По ее словам, эти дети-герои спасают своих близких, помогают нашим защитникам, не сдаются после страшных ранений. "Встреча с ними сегодня была для меня невероятным вдохновением. Но в то же время еще раз подтвердила: не в таких обстоятельствах они должны стать героями, не на войне", – добавила Зеленская.

Образ Елены Зеленской на западе

На встрече Елена появилась в бежевом наряде с воротником и V-образным вырезом, под которым находился темно-коричневый топ. Талию она подчеркнула кожаным ремешком.

Кроме того, Зеленская сделала красивую прическу, макияж и украсила уши витыми позолоченными серьгами от украинского бренда Gunia Project.



Елена Зеленская на встрече / Фото из ее соцсетей

Напомним, что на днях Елена Зеленская на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо появилась в стильном костюме цвета индиго, состоявшем из жакета на забор и брюк-клеш, и белом топе.