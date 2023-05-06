В черном платье: Зеленская встретилась с Кейт Миддлтон и Джилл Байден – историческое фото

Весь мир, затаив дыхание, ожидает коронацию Чарльза III. В Лондон приехали тысячи гостей, среди которых мировые лидеры. Украину на церемонии будет представлять первая леди Елена Зеленская, которая накануне встретилась с Кейт Миддлтон и Джилл Байден.

Перед коронацией Его Величества монаршая семья организовала официальный прием. Среди гостей была Елена Зеленская и первая леди США Джилл Байден. Им удалось пообщаться с принцессой Уэльской и даже сделать общую фотографию.

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"Настоящее удовольствие – встретиться с этими изысканными леди, имеющими открытое сердце и большими друзьями", – написала Елена Зеленская под исторической фотографией.

Изысканный look Елены Зеленской

На фотографии Елена Зеленская изображена в черном сдержанном платье и с изысканной брошью у сердца. Это украшение – брошь "Полынь, Евшан-Зилля" специально к поездке первой леди на коронацию создал украинский дизайнер Руслан Багинский. Волосы Елена уложила в аккуратные локоны, а на лице сделала нежный макияж в коричневых тонах с акцентом на губах.



Джилл Байден, Кейт Миддлтон и Елена Зеленская / Фото с инстаграмма первой леди

Кейт Миддлтон для приема в Букингемском дворце надела роскошное синее платье, которое довершила роскошными серьгами. Волосы уложила в фирменные локоны, а на лице сделала вечерний макияж с акцентом на глазах.

Под сообщением на официальной странице в инстаграмме принцесса Уэльская отметила, что ей было очень приятно видеть Елену и Джилл на этом приеме.

Джилл Байден предстала перед камерами в черном платье с цветочным принтом, красивых серьгах, с фирменной прической и макияжем.