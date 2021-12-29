Елена Зеленская сходила на закупки в супермаркет: какой look выбрала первая леди

На днях телеведущая Маричка Падалко сводила Елену Зеленскую в супермаркет. Вместе они приобрели продукты, которые чаще всего покупают украинцы, и выяснили, насколько они полезны.

На шопинг Елена Зеленская и Маричка Падалко отправились со списком, в который вошли самые распространенные пункты продуктовых корзин украинцев. Они узнали, сколько булок, яблок, сосисок и сладкой воды покупают взрослые и дети. К сожалению, результат неутешительный.

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Профессиональная диетолог Наталья Самойленко наглядно показала телеведущей и первой леди, какие продукты и чем следует заменить.

"Наталья сразу продемонстрировала, что можно исправить, чтобы сохранить здоровье и деньги, в том числе на сэкономленных в будущем лекарствах", – поделилась Маричка Падалко.

Елена Зеленская на закупках в супермаркете / Фото из инстаграма Марички Падалко

Образ Елены Зеленской в ​​супермаркете

Для выхода за покупками первая леди выбрала отнюдь не обычный look. В супермаркете она появилась в нарядном костюме карамельного цвета – юбке за колени и жакете с V-образным вырезом.

Под элегантную комбинацию Елена Зеленька надела шоколадную водолазку в рубчик. Завершили образ черные кожаные ботфорты с острым носком. Волосы супруга президента собрала в низкий пучок, а под маску нанесла легкий дневной макияж без ярких акцентов.

, что в этом образе Елена Зеленская впервые появилась в октябре. В нем она проводила экскурсию первой леди Германии – показывала Софийский собор.

Елена Зеленская с Маричкой Падалко / Фото с инстаграма телеведущей

Елена Зеленская на закупках в супермаркете / Фото из инстаграма Марички Падалко

Полный текст публикации Марички Падалко:

Сколько мы покупаем булок, сосисок, яблок и сладкой воды, тщательно изучила UNICEF Ukraine при поддержке своих швейцарских партнеров. Они изучили, что чаще всего в свою тележку кладут в магазине украинские родители и дети.

Покупаем ли мясо, или замечаем дешевую рыбу, или рука тянется к "натуральной" колбаске и покупаем ли вообще кисломолочные продукты. "И конечно мы покупаем йогурты", – скажете вы. "Не факт", – говорит исследование. "Мы покупаем самое дешевое", – заметят украинцы. "Не всегда", – посчитали специалисты.

Вместе с первой леди Еленой Зеленской, инициатором реформы школьного питания, мы отправились на закупки согласно списку, куда попали самые распространенные пункты продуктовых тележек украинцев. И в конце шопинга получили вердикт профессионального диетолога Натальи Самойленко.

Спойлер – вердикт неутешительный. Наталья сразу продемонстрировала нам, что можно исправить, чтобы сохранить здоровье и деньги, в том числе на сэкономленных в будущем лекарствах.