В изысканном черно-белом костюме: Елена Зеленская на саммите HeForShe в Нью-Йорке

Первая леди Елена Зеленская на вчерашних мероприятиях в Нью-Йорке сменила образ и предстала в стильном костюме. Она встретилась с премьер-министром Японии и выступила на саммите HeForShe.

Супруга президента Елена Зеленская побывала на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Она предстала в новом стильном образе.

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Образ Елены Зеленской

Первая леди надела широкие черные брюки и жакет с белым воротничком. Она дополнила аутфит белыми туфлями-лодочками и наколола черно-белую брошь на костюм.

Елена Зеленская сделала лаконичную прическу с локонами и заправленными на бок волосами. Образ завершил макияж с акцентом на глазах.

С кем встретилась первая леди

Стильная Елена Зеленская в Нью-Йорке встретилась с премьер-министром Японии Фумио Кишидой. Это произошло на саммите HeForShe. Там первая леди выступила от имени украинцев.

На саммите обсуждают актуальные вопросы, касающиеся равенства, но у нас нет времени дискутировать. В условиях войны мы должны решительно действовать. Поэтому я спросила каждого присутствующего в зале – а там были представители со всего мира – о том, что волнует наших женщин,

– поделилась Зеленская.



Елена Зеленская / Фото с инстаграма первой леди

Также супруга президента увиделась с исполнительным директором "ООН Женщины" Симой Бахус, которая с начала войны поддерживает Украину.

Елена Зеленская / Фото с инстаграма первой леди

"Общаясь с госпожой Бахус, в очередной раз убедилась: роль женщин в послевоенном восстановлении Украины будет сверхважной. Даже так: полноценное восстановление возможно только с учетом всех женских потребностей".

Видео со встречи Зеленской с Бахусом: