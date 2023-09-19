В бежевом костюме и с бусами: Елена Зеленская в элегантном образе прибыла в Нью-Йорк

Владимир и Елена Зеленские еще вчера прибыли в Нью-Йорк. Первая леди предстала в монохромном бежевом костюме.

Н супруг Зеленских ждут участие в мероприятиях 78 сессии Генассамблеи ООН. Много встреч будет ждать не только президента, но и первой леди.

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Первую леди ждет ряд встреч

Елена Зеленская будет выступать на разных полях Генассамблеи ООН и будет рассказывать об украинских женщинах и детях. Первую леди ждет встреча с семьей Клинтон. Совместно с генеральным директором ЮНЕСКО супруга президента откроет выставку, посвященную разрушениям культурных памятников Украины Россией.

Проведу ряд важных двусторонних встреч, в частности, встречу с генеральным директором ВОЗ. Солидарность – человеческая и мировая – остается единственным средством против варварства и агрессии,

– подытожила Зеленская.



Зеленские в Нью-Йорке / Фото с инстаграма президента

Образ Елены Зеленской

Первая леди прибыла в Нью-Йорк в элегантном образе. Она появилась в костюме темно-бежевого цвета, состоящего из прямых брюк и стильного жакета с накладными карманами. Елена Зеленская подчеркнула талию и придала акценты тканевым широким поясом.

Образ первой леди удачно дополнял коричневые бусы и серьги. Она вложила волосы в локоны и заправила пряди за ухо.



Зеленские в Нью-Йорке / Фото с инстаграма президента