С вышиванки в костюм с птичками: эффектная Елена Зеленская сопровождала президента в Вильнюсе
Источник:Елена Зеленская
Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская 11 июля прибыли на старт саммита НАТО. Жена лидера страны сменила два эффектных образа.
11 июля Владимир и Елена Зеленские прибыли в Вильнюс, где начался саммит НАТО. Президент выступил на центральной площади города с мощной речью и поднял флаг Бахмута.
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Елена Зеленская в вышитой сорочке
Первая леди сопровождала президента в эффектном образе. Она выбрала кремовую вышиванку от украинского бренда GUNIA Project, вышитую вручную черными нитями. Оригинальный крой наряд отражает силуэт традиционной борщевской вышиванки, а орнамент вдохновлен рисованными гуцульскими изразцами.
Латунная пуговица в виде сердца и кромка с пушистыми помпонами завершили образ. Елена Зеленская также объединила вышиванку с черными прямыми брюками.
Зеленские в Литве / Фото с инстаграма первой леди
Следующий образ в синем костюме
После выступления президента и первой леди пригласили на торжественный ужин в Президентском дворце. По этому случаю Елена Зеленская сменила вышитую рубашку на образ в небесно-синем костюме украинского бренда Litkovskaya.
Это изысканный наряд оригинального кроя, состоящий из жакета и длинной юбки. Их украшают вышитые птички. Бежевые туфли и украшения от Poche Jewelry завершили второй аутфит супруги президента.