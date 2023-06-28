Видела только по телевизору, – Зеленская вспомнила трогательную встречу с мужем во время войны

Елена Зеленская поделилась своим самым волнующим событием за время полномасштабной войны. Первая леди честно призналась, что наиболее эмоциональной для нее стала встреча с мужем Владимиром Зеленским после долгой разлуки в начале войны.

Напомним, что Зеленская в начале полномасштабного вторжения с детьми уехала из Киева. В новом интервью она рассказала, что несколько недель не видела своего мужа и боялась, что они могут вообще больше не встретиться.

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Трогательная встреча с Зеленским

Первая леди говорит, что не знала, чего ждать, и волновалась перед встречей с мужем после разлуки в месяц или полтора.

Когда я возвращалась, честно говоря, я волновалась. Я только по телевизору видела, как он обрастает бородой, каким он стал, и я несколько волновалась… У меня в первое время было ощущение, что есть возможность, что мы можем вообще не встретиться,

– призналась Зеленская.

По ее словам, когда они наконец-то встретились, это был довольно эмоциональный момент. Жена президента объяснила, что тогда очень волновалась, ведь в их семье никогда не бывает эмоциональных сцен или слез.

Еще одно эмоциональное событие за время войны

Кроме того, Зеленская вспомнила еще одно волнительное событие – выступление в Конгрессе США, когда она впервые говорила об оружии.

Это было так ответственно, что я очень волновалась. Это не свойственно мне, не свойственно вообще для роли первой леди. Я понимала, что если меня пригласили в Конгресс, они дают мне карт-бланш. Но я должна была попасть в сердце этих людей,

– высказалась она.

Первая леди напоминает, что это было действительно эмоционально сложно, потому что она говорила еще и о сложных вещах.

"Я приводила такие примеры, которые меня лично касались. В частности, девочки Лизы из Винницы, которая погибла, которую я лично знала. И это эмоциональное напряжение дало мне действительно в какой-то момент слезы на глазах", – добавила Зеленская.

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У Елены Зеленской был тяжелый последний год, ведь от США до Польши она рассказывала об ужасах полномасштабного вторжения в Украину. За это первая леди даже попала в 100 самых влиятельных людей планеты по версии журнала Time.