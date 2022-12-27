Елена Зеленская поделилась семейной традицией на Рождество, о которой никто не знал

Первая леди Украины приняла участие в записи рождественской программы "Ты не один", где рассказала, как празднует с семьей новогодние и рождественские праздники. По ее словам, она любит украшать елку старыми игрушками, попавшими в наследство от ее мамы.

Жена президента Украины Владимира Зеленского посетила рождественскую программу, в которой приняли участие первые звезды украинского шоубизнеса. Они пели колядки и всем известные хиты в 2022 году. Елена Зеленская пришла в волшебном голубом платье от дизайнера Эльвиры Гасановой. Платье относится к классической коллекции, декорированной воротничком-стойкой и ремнем. Ее образ дополняли бежевые туфли-лодочки, которые она часто выбирает для официальных выходов.

Читайте также На Рождество: Елена Зеленская в горчичном свитере и джинсах устроила день чтения для детей

Рождественские традиции Елены Зеленской

В 5-минутном ролике Елена встретилась с детьми, которые поделились с ней своими пожеланиями на праздники: кто-то хочет домашнего любимца, кто-то – победы для Украины и окончание войны. Дети – из хора GolDem kids, в котором собрались школьники из пострадавших от российских захватчиков регионов. Она отметила, что у детей – замечательные мечты и они обязательно сбудутся.

В частности, первая леди рассказала, каких традиций обычно придерживается ее семья – двое отпрысков и муж Владимир.

Мы всегда с детьми украшаем дом, готовим вкусные блюда, и у нас есть такая традиция – мы всегда достаем старенькие елочные украшения. У меня есть такие елочные украшения, которые были еще у моей мамы, когда она была маленькой. Они уже не очень блестящие, но очень красивые,

– рассказала Елена Зеленская.

"Христос родился, славим его. Никто и никогда не заберет у нас Рождество и наши мечты", – подытожила она в музыкальном фильме и подарила детям яркие подарки.

Елена Зеленская в платье GASANOVA: смотрите фото направо