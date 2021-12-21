Елена Зеленская провела встречу в ярком костюме: новые фото первой леди

Жена президента Владимира Зеленского организовала встречу с супругами послов. Вышла в свет Елена Зеленская в эффектном образе.

21 декабря Елена Зеленская провела особую и уникальную встречу. Впервые она организовала мероприятие с супругами послов. Первая леди отметила, что успех дипломатической миссии – это работа в тандеме.

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Во многом чувствую их своими коллегами. В нашем арсенале "мягкая сила" – язык культуры и гуманитарных проектов,

– рассказала Зеленская о супругах послов.

Елена Зеленская на встрече / Фото из инстаграма Елены Зеленской

Жена президента добавила, что на встрече супруги послов рассказали собственные истории успеха, обсудили различные инициативы и даже моду.

Елена Зеленская на встрече / Фото из инстаграма Елены Зеленской

Образ Елены Зеленской

На встрече первая леди Украины предстала в элегантном и стильном образе. Она надела яркий персиковый костюм, состоящий из жилетки, широких брюк и жакета. Под комплектом виднелась молочная блузка.

, такой костюм Елена Зеленская надевала и раньше . В нем она появлялась на встрече с супругой президента Израиля. Правда, тогда первая леди соединила жакет с коричневой блузкой.

Женщина соединила наряд с коричневыми ботинками с острым носком. Образ удачно дополняли золотые лаконичные серьги-камешки.

Елена Зеленская распустила волосы и уложила их ровными прядями. Лицо она подчеркнула легким макияжем в нюдовых оттенках.

Елена Зеленская / Фото из инстаграма Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото из инстаграма Елены Зеленской