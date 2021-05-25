Первая леди в красном фартуке: Елена Зеленская приготовила на камеры школьный обед

Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала на своей странице красноречивые фото, как она готовит еду вместе с ведущим украинским поваром Евгением Клопотенко. На всю страну они демонстрировали пищу, которую уже с нового учебного года будут готовить в школьных столовых.

Днем ранее Елена Зеленская вместе с командой окончательно представила результат реформы системы школьного питания. Совершенствование школьного меню продолжалось более года. Помогал ей в этом звезда "Мастер Шефа" Евгений Клопотенко.

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Зеленская приготовила обед

В своем инстаграме первая леди Украины оставила пост, в котором показала бэкстейдж съемки из программы "Сніданок". В ней женщина вместе с Клопотенко приготовили несколько блюд, которые войдут в школьное меню уже с 1 сентября 2021 года, состоящее из 160 позиций.

"Сегодня мой день начался рано. Я впервые участвовала в съемках утреннего шоу и готовила блюда из обновленного школьного меню. Это было быстро и вкусно. Вкусно должно быть и школьникам с 1 сентября. А летние каникулы – это хорошая возможность пересмотреть культуру питания дома. От нас, родителей, зависит здоровье и благополучие наших детей", – поделилась Зеленская.

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Для съемок программы Елена надела лаконичное белое платье-рубашку на длинных рукавах с прозрачным цветочным орнаментом, поверх которой надела яркий красный фартук. Ее волосы были собраны вверх, чтобы не мешали во время приготовления пищи, а лицо она подчеркнула дневным макияжем. Елена Зеленская выглядела радостной и полной энтузиазма.

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