Строгий костюм и желтая рубашка: Елена Зеленская показала стильный образ во время поездки во Львов

Елена Зеленская вместе с президентом Владимиром Зеленским приехала во Львов. Там они встретились с президентом Латвии и посетили Лычаковское кладбище, чтобы почтить умерших украинских защитников. Для поезда во Львов первая леди выбрала стильный и строгий look.

В Офисе Президента опубликовали фото с визита президента и его супруги во Львов. Зеленские встретились с президентом Латвии Эгилсом Левитсом и его женой Андрей Левите.

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Они вместе возложили цветы к могилам украинских защитников на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища во Львове.



Елена и Владимир Зеленские встретились с президентом Латвии / Фото с ОП

Для публичного визита первая леди Украины избрала строгий черный костюм, дополненный желтой рубашкой. Сверху Зеленская надела длинное темно-синее пальто. Украсила свой образ супруга президента изысканными серьгами.



Елена и Владимир Зеленский приехали во Львов / Фото с ОП

После этого Владимир Зеленский посетил раненых бойцов в госпитале. Он пообщался с воинами, пожелал им здоровья и победы, наградил государственными наградами и выразил уважение за смелость и любовь к своему государству.

Напомним, что недавно в Украину приезжал президент США Джо Байден, где встретился с Владимиром и Еленой Зеленской. До встречи с американским главой первая леди избрала классический черный образ, украшенный аксессуарами. Как выглядела Елена Зеленская и чем удивил образ Байдена? читайте в статье.