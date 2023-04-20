В темном брючном костюме: Елена Зеленская посетила больницу в элегантном образе

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Белоцерковскую городскую больницу, где представили курс по применению МКФ. Она показалась на публике в сдержанном образе.

Супруга президента Зеленского с министром здравоохранения Виктором Ляшко и советницей Татьяной Ломакиной приехали в Белую Церковь. Там они посетили городскую больницу №2, где состоялась презентация курса "Базовые основы применения МКФ".

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МКФ – это Международная классификация функционирования, принятая в мире. Ее будут использовать реабилитологи и медики в Украине, чтобы улучшить качество жизни людям с инвалидностью как в физическом, так и в психологическом аспекте.

"Да, наше общество изменилось. Оно не будет таким, как раньше. Но оно может быть лучше, если мы обеспечим всем, кого ранила война, достойные условия, достойное отношение, достойные возможности", – отметила Елена Зеленская.



Елена Зеленская в больнице / Фото из инстаграма первой леди

Елена Зеленская в Белоцерковской больнице

Для поездки в больницу первая леди выбрала лаконичный и сдержанный, но элегантный образ. Она предстала в черной блузке и темно-сером брючном костюме в полоску. Из кармана жакета Елены Зеленской выглядывал светлый платок.

Жена президента дополнила образ туфлями и серьгами, стильной укладкой и легким дневным макияжем.



Елена Зеленская / Фото с инстаграма первой леди