Теперь в Лондонском Тауэре: Елена Зеленская представила еще один украиноязычный гид

Первая леди Украины в рамках культурной дипломатии вместе с командой запустила еще один украиноязычный гид в музее Лондона. Теперь посетители смогут слушать аудиоэкскурсию в Тауэре на украинском языке.

Об очередном достижении Елена Зеленская сообщила в видеоролике в инстаграме. На кадрах можно увидеть, что в рамках прошлогоднего визита первой леди в Великобританию Зеленская встречалась с представителями Тауэра, чтобы обсудить все детали.

К слову Елена Зеленская пришла на рабочую встречу в черной одежде: фото

Текст публикации первой леди Украины

"Для меня этот аудиогид особенный. Я лично присутствовала при подписании Меморандума с Администрацией исторических королевских дворцов о создании первого в Великобритании аудиогида на украинским. Уверена, что Лондонский Тауэр, открывая двери для украинского языка в Великобритании, станет хорошим началом для его распространения в других культурных и исторических памятниках этой удивительной страны", – поделилась Зеленская в сети.

Стоит отметить, что это уже 27-й украиноязычный аудиогид, который можно услышать в крупнейших музеях мира. Тауэр является архитектурным символом Британии и размещен в историческом центре Лондона, поэтому такая новость имеет большое значение для распространения украинской культуры и языка.

Отметим, что для видеоролика Елена Зеленская надела классический белый костюм с белой базовой футболкой.

Где еще можно услышать украиноязычные гиды