Елена Зеленская предстала в темном элегантном костюме: новый выход в США

Первая леди Украины Елена Зеленская продолжает рабочий визит в Соединенные Штаты. Теперь она презентовала еще два украиноязычных гида в музеях. На встречу жена президента надела темный элегантный костюм.

Жена президента Украины Елена Зеленская активно проводит встречи в США, выполняя свой план. 3 сентября она отчиталась об осуществлении еще одной цели, ради которой прибыла в Соединенные Штаты.

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Первая леди Украины презентовала еще два аудиогида на украинском. На родном языке "заговорили" художественные музеи в Калифорнии – De Young (о произведениях современного искусства) и Legion of Honor (об исторической и политической эволюции искусства).

Надеюсь, что уже в конце этого года в залах музеев украинцы смогут услышать родную речь. Налаживание связей между двумя странами благодаря культуре – хороший знак, свидетельствующий об постоянстве такого контакта,

– написала Елена Зеленская.

Елена Зеленская в музее / Фото из инстаграма Елены Зеленской

Образ Елены Зеленской

На новой рабочей встрече за рубежом первая леди Украины появилась в сдержанном, но элегантном аутфите. Она позировала перед камерами в белой кофточке и темно-сером костюме, состоявшем из широких брюк прямого кроя и удобного жакета.

Елена Зеленская соединила наряды с коричневыми туфлями, ставшими изюминкой образа. Его супруга президента также дополнила стильной брошью с камнями.

Первая леди уложила волосы в привычную прическу, выпрямив и распустив пряди. Она завершила look легким макияжем – Зеленская подчеркнула глаза темными тенями и накрасила губы нюдовой помадой.

Елена Зеленская презентовала аудиогиды / Фото из инстаграма Елены Зеленской

Елена Зеленская презентовала аудиогиды / Фото из инстаграма Елены Зеленской

Текст публикации Елены Зеленской

Еще двум украиноязычным аудиогидам в США быть!

Вчера в одной из крупнейших художественных институций Калифорнии мы подписали Меморандум о запуске работы над аудиогидами на украинском языке в музеях De Young и Legion of Honor. Комплекс "Музей изобразительного искусства Сан-Франциско" с радостью откликнулся на наше предложение запустить сразу два аудиогида. Это крупнейший культурно-художественный центр в городе Сан-Франциско и один из крупнейших художественных музеев в Калифорнии.

Музей де Янга (De Young) рассказывает о произведениях современного искусства, текстиль, костюмы, экспонаты из Северной и Южной Америки, Тихоокеанского региона и Африки XVII-XXI веков, а Музей Почетного легиона (Legion of Honor) – про историческую и политическую эволюцию искусства за последние несколько тысяч лет.

Надеюсь, что уже в конце этого года в залах музеев украинцы смогут услышать родную речь. Налаживание связей между двумя странами благодаря культуре – хороший знак, свидетельствующий о постоянстве такого контакта.