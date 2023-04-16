"День, когда свет побеждает": Елена Зеленская трогательно поздравила с Пасхой

16 апреля украинцы отмечают светлый праздник Воскресения Христова. Это день, когда все вокруг наполняется особенной любовью, уютом, радостью. В честь торжественного праздника к украинцам обратилась первая леди Елена Зеленская.

Мы можем встречать Пасху благодаря защитникам, ежеминутно борющимся за победу Украины. Во время войны пасхальные дни приобретают еще большую ценность. В праздник Пасхи каждый искренне молится о победе и мире для всей Украины, чтобы все наши защитники вернулись домой живыми и здоровыми.

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В этот праздничный день к украинскому народу обратилась первая леди Елена Зеленская. В своих соцсетях она опубликовала лаконичный и чувственный пост.

"Каким бы трудным ни был путь,

Какие бы испытания ни представали на нем

Для тех, кто не опускает руки

В борьбе за правду,

Обязательно наступает этот день.

День, когда свет побеждает.

Поздравляю всех, кто празднует сегодня с Пасхой!", – написала Елена Зеленская под иллюстрацией.

Мы искренне верим в то, что свет восторжествует тьму и все наши воины, которые сейчас на передовой, в больницах, в плену вернутся к своим родным. И уже следующую Пасху мы будем праздновать в победной Украине.

Напомним, в канун пасхальных праздников Елена Зеленская побывала с рабочим визитом во Львове. Там посетила медицинские учреждения – Западноукраинский специализированный детский медицинский центр. Современное оборудование туда купили за деньги, собранные Посольством Украины в Великобритании во время специального благотворительного аукциона.