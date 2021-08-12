Елена Зеленская посетила выставку в стильном образе: фото первой леди в молочном костюме

Первая леди Украины осуществила очередной светский выход. Елена Зеленская побывала на международной выставке фотоискусства Photo Kyiv "Не|видимая жизнь". Она продемонстрировала образ в молочном костюме.

Супруга президента Украины Елена Зеленская посетила международную фотовыставку Photo Kyiv "Не / видимая жизнь", прошедшую в заповеднике "София Киевская". Там можно было просмотреть 10 фотоисторий, которые трогали глубиной и уникальностью.

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По словам Елены Зеленской, каждое фото должно было затронуть темы сочувствия, уважения, толерантности. Поскольку первая леди работает с безбарьерностью, впечатление от фотографий у нее было особенным.

Образ Елены Зеленской

Для посещения выставки фотоискусства первая леди Украины выбрала элегантный и изысканный look. Она предстала перед публикой в сдержанной белоснежной рубашке и легком молочном костюме, состоявшем из широких брюк и жакета.

Супруга президента дополнила образ золотыми круглыми серьгами. Она распустила волосы и уложила их нежными волнами. На лице Елена Зеленская сделала легкий макияж. Она подчеркнула глаза тенями и накрасила губы сиреневой помадой.



Елена Зеленская / Фото из инстаграма Елены Зеленской



Елена Зеленская / Фото из инстаграма Елены Зеленской

Текст публикации Елены Зеленской

Фотография – часть культурного диалога, доступная всем. Искусство – плоскость, в которой мы можем увидеть мир под совсем другим углом. И в этом разговоре сделать видимыми сверхважные социальные проблемы.

Сегодня в заповеднике "София Киевская" открылась международная выставка фотоискусства Photo Kyiv "Не|видимая жизнь". Она довольно эмоциональна и близка мне, ведь посвящена теме безбарьерности.

Экспертная комиссия отобрала 10 уникальных и трогательных фотоисторий. Основная идея заключалась в том, чтобы привлечь внимание к таким ценностям как уважение, терпимость, сострадание, открытость и сочувствие.

Лично я замерла возле фото, на котором девочка с расстройствами аутистического спектра сидит напротив окна. Обратите на него внимание. Какой взгляд у этой девочки! Как фотограф смогла поймать момент одиночества, но в то же время – открытости этому миру.

Рада была присоединиться к событию и просмотреть работы с Photo Kyiv 2021. Ведь это не просто фотографии, а сочетание смелых идей и глубокого осмысления социальных вопросов.