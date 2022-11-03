Елена Зеленская надела трендовый молочный образ на Web Summit в Португалии: яркие фото
Источник:инстаграмм Елены Зеленской
Первая леди Украина стала почетной гостьей крупнейшей европейской технологической конференции, которая ежегодно проходит в Португалии. На третий день Web Summit она одела стильный костюм, который можно повторить всем модницам.
На масштабное событие, на которое поехали 24 украинских стартапа, Елена Зеленская выбрала лаконичный и стильный костюм молочного оттенка, вероятно, украинского бренда. Он состоял из пиджака и пояса и штанов-палаццо. Свой look она дополнила дневным макияжем и сдержанной прической.
К слову В блузке и джинсах: Елена Зеленская продемонстрировала стильный образ в Португалии – фото
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Кроме нее на мероприятие приехало немало украинцев, в том числе министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Именно он представил на конференции украинский павильон под названием "Украина – будущий ИТ-хаб Европы".
По словам первой леди, внимание к украинской площадке на Web Summit – невероятно. Она говорит, что даже в 2022 году во время войны экспорт компьютерных услуг из Украины вырос на 23% по сравнению с предыдущим годом; украинские ИТ-компании привлекли $350 миллионов инвестиций; 80% компаний сохранили почти 100% своих контрактов; а украинский ИТ-сектор продолжает обеспечивать регулярные валютные поступления и платить налоги.
Это настоящий фронт. Потому и украинский павильон на Web Summit впечатляет – он один из самых масштабных, на его платформе каждый день ряд событий: презентации, лекции, питчи от более чем 20 украинских стартапов и компаний. Все они доказывают: вкладывать в украинское ИТ время именно сейчас. Потому что украинскую победу в войне – наряду с людьми – обеспечивают именно ведущие технологии,
– убеждена Елена Зеленская.