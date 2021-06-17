Елена Зеленская посетила Полтаву в изысканном образе: фото в молочном костюме

Первая леди Украины Елена Зеленская прибыла в Полтаву по случаю открытия первой в этом городе "Папа-школы". Супруга президента поразила публику роскошным образом.

Супруга президента Украины Елена Зеленская обнародовала очередную серию фото на личной странице в инстаграме. Там она рассказала, что прибыла в Полтаву по случаю открытия "Папа-школы". Таких заведений в Украине уже восемь, планируется запуск еще двух.

К слову Елена Зеленская поразила изысканным образом в черном наряде

Елена Зеленская пояснила, что целью создания этого клуба для ответственных пап является популяризация идеи вовлеченного и осознанного "папства".

Здесь мужчинам помогут освоить все нюансы отцовства, они смогут получить консультацию детского психолога, подготовиться к появлению малыша и просто качественно провести время со своими детьми и таким образом стать ближе к ним,

– написала первая леди.



Елена Зеленская на открытии центра / Фото из инстаграма первой леди

Образ Елены Зеленской

Жена президента Украины выступила перед публикой с речью. Выглядела первая леди изысканно и элегантно. Для нового образа она примерила черный топ и стильный воздушный костюм молочного цвета, состоящий из брюк и жакета.

Первая леди соединила такой наряд с черными лакированными туфлями с острым носком. Она дополнила образ золотыми серьгами. Елена Зеленская сделала лаконичную прическу, собрав волосы в низкий пучок. Супруга президента завершила аутфит нежным макияжем.



Елена Зеленская / Фото из инстаграма первой леди

Роскошные образы первой леди