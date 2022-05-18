Елена Зеленская пообщалась с первой леди Израиля и обсудила программы помощи украинцам

Жена президента Зеленского вернулась к работе и позвонила по телефону первой леди Израиля. Они обсудили возможность создания программ психологической помощи украинцам во время войны.

Страна на Среднем Востоке – Израиль – долгие годы страдала от войн, о чем сообщила Елена Зеленская. Чтобы учесть их опыт, первая леди Украины поговорила по телефону с первой леди Израиля.

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Елена Зеленская поговорила с первой леди Израиля

"Когда мы слышим сигнал воздушной тревоги, а наши дети заканчивают учебный год в бомбоубежищах, всегда вспоминаю, что по крайней мере одна страна годами живет в схожих условиях. Самое живое – несмотря на все и врагам назло. Это Израиль. Израильский опыт защиты граждан в условиях войны , как и израильская медицина, – один из лучших в мире", – отметила супруга президента.

В телефонном разговоре с первой леди Израиля Михаль Герцог Елена Зеленская впервые лично поблагодарила ее за помощь – ролики поддержки израильтян и полевые госпитали. Также первые леди обсудили программы психологической помощи для украинцев, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством.

Теперь нам особенно необходим израильский опыт в создании национальной программы психологической помощи. В ней нуждаются каждый украинец и украинка. После оккупации или военной службы, потери дома или миграции каждый и каждый, взрослые и дети, переживают боль и шок в эти дни,

– рассказала Елена Зеленская.



Елена Зеленская / Фото из инстаграма Елены Зеленской

"Именно Израиль имеет одну из лучших в мире систем для борьбы с ним. Теперь израильские эксперты научат этому наших психологов и волонтеров! Кстати, именно сегодня в Киеве возобновило работу Посольство Израиля в Украине, и возле него снова подняли флаг. Символично. Сотрудничество и жизнь продолжаются несмотря ни на что", – добавила она.

, несколько дней назад Елена Зеленская пообщалась в онлайн-формате с первыми леди Польши, Литвы и Франции . Они обсудили разные способы помощи украинцев во время войны.



Елена Зеленская / Фото из инстаграма Елены Зеленской