Елена Зеленская получила письмо от Джилл Байден: что первая леди США пообещала Украине
Источник:инстаграм Елены Зеленской
В пятницу, 8 июля, Елена Зеленская встретилась с госпожой послом США в Украине Бриджит Бринк. Она передала ей письмо от Джилл Байден. Его отрывок супруга президента процитировала в своем инстаграме.
В мае Джилл Байден приезжала в Украину с визитом. Вместе с Зеленской она посещала вынужденных переселенцев в Ужгороде и увидела, сколько ужаса причинила им российская агрессия – кто спасал детей от взрывов и ракет, кто потерял дом, кому придется расти со страшными психологическими последствиями войны. Так что через посла Бриджит Бринк первая леди США пообещала помочь Украине восстановиться.
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Что Джилл Байден пообещала Зеленской в письме
В письме она уверяет: Соединенные Штаты будут оказывать всемерную поддержку в разработке нашей программы восстановления ментального здоровья украинцев – как в Украине, так и заботясь о беженцах, нашедших убежище в США,
– рассказала Елена Зеленская.
"Благодарна Соединенным Штатам за помощь, которую мы ощущаем. Постоянный диалог, новые совместные проекты – это свидетельство того, что наше сотрудничество и дружба – ежедневно крепче", – подытожила Зеленская.