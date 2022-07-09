Елена Зеленская получила письмо от Джилл Байден: что первая леди США пообещала Украине

В пятницу, 8 июля, Елена Зеленская встретилась с госпожой послом США в Украине Бриджит Бринк. Она передала ей письмо от Джилл Байден. Его отрывок супруга президента процитировала в своем инстаграме.

В мае Джилл Байден приезжала в Украину с визитом. Вместе с Зеленской она посещала вынужденных переселенцев в Ужгороде и увидела, сколько ужаса причинила им российская агрессия – кто спасал детей от взрывов и ракет, кто потерял дом, кому придется расти со страшными психологическими последствиями войны. Так что через посла Бриджит Бринк первая леди США пообещала помочь Украине восстановиться.

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Что Джилл Байден пообещала Зеленской в письме

В письме она уверяет: Соединенные Штаты будут оказывать всемерную поддержку в разработке нашей программы восстановления ментального здоровья украинцев – как в Украине, так и заботясь о беженцах, нашедших убежище в США,

– рассказала Елена Зеленская.

саммит первых леди и джентльменов, который первая леди Украины созывает уже во второй раз.

что именно теме восстановления людей после войны будет посвящен июльский

"Благодарна Соединенным Штатам за помощь, которую мы ощущаем. Постоянный диалог, новые совместные проекты – это свидетельство того, что наше сотрудничество и дружба – ежедневно крепче", – подытожила Зеленская.