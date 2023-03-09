Елена Зеленская получила важную награду в ОАЭ: как она отреагировала

В Международный день борьбы за права женщин, 8 марта, первая леди Елена Зеленская получила награду "Факел свободы" от форума Forbes 30/50 во время визита в ОАЭ. Что жена президента сказала со сцены – читайте ниже.

Первая леди Украины приняла участие в международном форуме Forbes 30/50, собравший известных представительниц политики, бизнеса и неправительственных организаций. Зеленская стала участницей панельной дискуссии по теме женского лидерства.

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Кроме того, Елена Зеленская получила награду "Факел свободы" (Torch of Freedom). Ее вручила бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон.



Елена Зеленская получила награду в ОАЭ / Фото из ее соцсетей

Как отреагировала первая леди Украины

Однако Зеленская посвятила награду всем украинским женщинам.

Малая честь получить это отличие – для всех украинских женщин. Всех, кто ныне воюет, защищает, волонтерит, донатит, заботится, выполняет свою работу, чтобы приблизить победу. Это вы – факел нашей свободы. Вы – Украина. Спасибо за все,

– сказала она.

По ее словам, женский подвиг в этом противостоянии особенный, потому что он многогранен, женщины вносят свой вклад повсеместно – от армии до мест эвакуации, от тыла до фронта.



Елена Зеленская посвятила награду женщинам / Фото из ее соцсетей

Зеленская пожелала, чтобы вместе с нашей победой мы получили и следующее:

чтобы те, кто далеко, смогли как можно быстрее вернуться;

чтобы те, кто рискует, – уцелели;

чтобы раненые и травмированные восстановились и нашли силы;

чтобы разделенные семьи снова смогли обняться и больше не разводиться.

Добавим, что для торжества первая леди Украины выбрала черно-белый элегантный образ, который дополнила золотой винтажной брошью Yves Saint Laurent.

К слову, недавно первая леди вместе с мужем побывала во Львове. Там они встретились с президентом Латвии и посетили Лычаковское кладбище, чтобы почтить павших украинских защитников. Для поездки во Львов Зеленская выбрала стильный и строгий look.