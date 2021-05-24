Елена Зеленская покорила аутфитом в небесно-голубом костюме

Вместе с большой командой первая леди Украины в конце концов представила обновленное меню для школьников. На презентации Елена Зеленская появилась в роскошном костюме небесно-голубого цвета.
Реформа системы школьного питания длилась более года. Уже с сентября 2021-го ученики будут есть в школьных столовых более здоровые и полезные блюда. Вместе с министрами и шеф-поваром Евгением Клопотенко Елена Зеленская презентовала новое меню, которое состоит из 160 позиций.
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"Я искренне рада, что рацион учеников станет более сбалансированным и разнообразным. Сегодня дети могли попробовать позиции из меню. Получили положительные отзывы! Мы, взрослые, также имели возможность протестовать. Мне было очень вкусно", – поделилась Елена Зеленская.
Роскошный аутфит Елены Зеленской
На мероприятии первая леди покорила присутствующих новым безупречным образом. В ее гардеробе появился стильный костюм небесно-голубого цвета. Он состоит из удлиненного пиджака, украшенного большими белыми пуговицами, и укороченных брюк прямого кроя. Костюм Елена Зеленская соединила с белым топом и любимыми черными туфлями-лодочками.
Елена Зеленская в небесно-голубом костюме / Фото из инстаграма первой леди
Стоит увидеть Елена Зеленская покорила образом в белом костюме с вышивкой: безупречное появление первой леди
Отметим, новый наряд жена президента приобрела за собственные деньги, ведь, как уверяла сама, не тратит государственные средства на свою одежду. К роскошному костюму Зеленская подобрала лаконичные аксессуары-золотые серьги, а макияж, что уже привычно, сделала с акцентом на глаза.
К слову, на мероприятии как первая леди Украины, так и министры придерживались карантинных ограничений и появились в защитных масках.
Елена Зеленская в небесно-голубом костюме / Фото из инстаграма первой леди
Елена Зеленская на мероприятии / Фото из инстаграма первой леди