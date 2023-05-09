Елена Зеленская показала именное приглашение на коронацию Чарльза ІІІ: в открытке увидели ошибку

Первая леди Елена Зеленская показала именное приглашение на коронацию Чарльза ІІІ. Поклонники заметили орфографическую ошибку в открытке.

Первая леди Елена Зеленская посетила коронацию Чарльза ІІІ и Камиллы. Она показала в сети именное приглашение от монарших супругов.

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Елена Зеленская показала приглашение

Первая леди Украины выразила благодарность новому королю и королеве за приглашение. И показала открытку – это красочная рамка из цветов, эмблемы и изображения Зеленого Человека. На открытке в каллиграфическом стиле написан титул первой леди.

Приглашение, которое запомнится навсегда. Имела честь присутствовать на коронации Их Величества Короля Чарльза III и Королевы Камиллы и пожелать им успешного правления и процветания. Была рада услышать слова поддержки Украине от гостей церемонии,

– поделилась Елена Зеленская.



Приглашение Зеленской / Фото с твиттера первой леди

Приглашение на коронацию вызвало бурные обсуждения в сети. Поклонники заметили, что в листовке пропущена буква "r" в слове "Ukraine".

"Какой ужас – они неправильно написали "Украину" в приглашении. Нет слов";

"Пожалуйста, скажите мне, что это не орфографическая ошибка в официальном приглашении на коронацию";

"Британцы убрали свою букву "р" из "Украины"";

"Такие рады, что вы пришли. Так стыдно из-за орфографической ошибки".

Но другие пользователи сети предполагают, что, возможно, это не орфографическая ошибка, а специфика старого английского курсива. Двойная петля может означать объединение букв "k" и "r". Но неизвестно, является ли эта версия правдивой или допустили ли работники дворца ошибку.