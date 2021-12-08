Елена Зеленская побывала на встрече в ярком наряде: фото образа первой леди

Жена президента Зеленского на днях пообщалась со студентами на официальной встрече. Для выхода первая леди выбрала яркий свитер и брюки.

На днях первая леди Украины Елена Зеленская побывала на встрече. Она пообщалась со студентами Киевской школы экономики, которые покорили ее открытостью и знаниями.

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Образ Елены Зеленской

Для официальной встречи супруга президента Зеленского выбрала женственный и эффектный аутфит. Она позировала перед камерами в черных широких брюках и ярко-желтом пушистом свитере. Чтобы подчеркнуть талию, первая леди дополнила образ черным тонким ремешком.

Елена Зеленская соединила наряды с темными туфлями-лодочками на высоком каблуке и с острым носком. Аксессуары – серьги и кольца придали образу элегантности.

Первая леди уложила волосы на одну сторону и накрутила пышными локонами. На лице красовался макияж: она подчеркнула глаза нюдовыми тенями, а губы – помадой.

Елена Зеленская / Фото из инстаграма Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото из инстаграма Елены Зеленской

Последние образы супруги президента

На открытие форума "Украина 30. Саммит Дети" женщина выбрала костюм насыщенного красного цвета.

Для другого публичного выхода Елена Зеленская выбрала классическое кашемировое пальто темно-синего цвета.

В клетчатом жакете и ботфортах первая леди сходила на премьеру фильма.

Текст публикации Елены Зеленской

Есть такое английское выражение "change makers". Его можно перевести как "создатели перемен". Именно таких увидела сегодня. Молодые люди – студенты KSE, Киевской школы экономики, пригласили на общение. И поразили открытостью, знаниями и жаждой к ним, умением задавать вопросы и искать ответы. Верю: это поколение, которое принесет стране изменения к лучшему.